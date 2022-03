Venerdì 25 marzo alle 20:30 va in scena uno spettacolo dedicato al più grande dei poeti italiani: Dante Alighieri. Nella cornice della Chiesa dell’Immacolata Concezione, presso Villa Pasta, la voce dell’attrice e cantante lirica Marina Mariotti, originaria del Monferrato, ripercorrerà una parte della celeberrima commedia dantesca, la prima e la più conosciuta al mondo, quella da tutti cantata fin dai banchi di scuola. Chi non conosce a memoria i versi dell’incipit “nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita…”. L’attrice porterà dunque in scena “Canto I – La selva oscura e l’incontro con Virgilio” nel primo di una serie di appuntamenti previsti dalla rassegna “Dell’Arte Contagiosa”. Un viaggio artistico-culturale con i canti dell’Inferno Dantesco a cura del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni e promosso insieme alla Fondazione Crt. E’ il primo di 19 di appuntamenti sparsi per il Piemonte che termineranno il 13 aprile a Mathi con “l’incontro con Lucifero”. Ed è da non perdere anche perché tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito e questo è l’unico previsto dalle nostre parti, ben inteso seguendo le normative vigenti che obbligheranno il pubblico a presentare il green pass e a indossare la mascherina.

“Questo progetto – spiega l’ideatrice Marina Mariotti – prende avvio il 25 marzo, giorno in cui si pensa che Dante abbia cominciato il suo viaggio nell’Aldilà…”.

