Ha completamente rinnovato il suo salone di bellezza in via Torino 376. Più bello. Più colorato. Più accogliente. Più dinamico. E’ Gaetano! A Brandizzo lo conoscono tutti. Classe 1977, taglia barba e capelli e cura le persone dall’età di 13 anni. E c’è ancora chi se lo ricorda in paese quando, terminata la scuola, si precipitava a lavare teste e apprendere i primi rudimenti del mestiere che è anche un’arte del saper fare. Erano i tempi in cui andavano di moda i capelli con ciuffo (qualcuno se li ricorda?) e Brandizzo dettava “legge” in tutto il chivassese richiamando frotte di giovani a più non posso.

Tolto il periodo del servizio militare, quando orgogliosamente ha vestito i panni del carabiniere, nella sua vita ha sempre e solo fatto questo. Barba e capelli, capelli e barba. Nato tra zii e cugini che lavoravano in questo settore, la passione ce l’ha sempre avuta nel sangue. Poi, ad un certo punto, ancora giovanissimo, ha deciso di mettersi in proprio. Ci ha pensato un po’, ma non troppo. Convinto delle sue capacità. Della sua resilienza. Della sua predisposizione al dialogo con le persone. Ha aperto senza mai pentirsi un “negozio da barbiere per uomo” trasformandolo ben presto in una eccellenza a 360 gradi capace di assecondare anche tutte le esigenze del mondo femminile. E in verità Gaetano, “Gae” per gli amici, è proprio uno che ci sa fare. Capace di intrattenere i clienti di tutte le età. Sempre con la battuta pronta e il sorriso in volto. Nel frattempo s’è sposato. Sta crescendo due figli e più di così non sa proprio cosa chiedere dalla vita.

Tra le sue passioni, oltre alla pesca, anche la recitazione e il teatro. Ha seguito dei corsi. Ha superato tutti i test, ma è ritornato lì, in quel salone che è sempre stato il palcoscenico della sua vita.

Il nuovo salone non è una ripartenza, piuttosto il riconoscimento del lavoro fin qui fatto. Gaetano lo sa!

