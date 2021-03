A BORGOFRANCO PRENDE IL VIA “BORGO LIBRI”. INCONTRI CON GLI AUTORI, APERILIBRI E OSPITI INTERNAZIONALI

La Edizioni Pedrini , che quest’anno festeggia i 70 anni di attività in campo editoriale , nonostante le numerose difficoltà relative a questo periodo – che ha colpito duramente il settore dell’editoria – decide di continuare ad organizzare eventi per stimolare l’interesse verso il mondo letterario e per tenere sempre viva la passione per la lettura e per la scrittura in tutti coloro che da queste ultime hanno tratto beneficio anche in tempi di grande incertezza esistenziale.

Molto vario ed interessante il programma di questa edizione di “Borgo Libri”, in cui è prevista anche la prima dello scrittore Massimo Centini con “Le meraviglie del 2000 – I luoghi di Salgari” e l’imperdibile monologo (in chiusura) dell’attore Oreste Valente su Dante Alighieri, in occasione del 700esimo anniversario dalla morte. L’apertura ufficiale è prevista alle ore 15 di venerdì 7 maggio con la presentazione al pubblico e alla stampa del programma a cura dell’Amministrazione Comunale (Si ringraziano il Sindaco Fausto Francisca e l’Ass. Gabriella Gedda) e della Edizioni Pedrini. Verrà consegnato il “Premio Cultura e Società 2021”, riconoscimento assegnato annualmente ad una persona distintasi in uno dei campi: letterario, artistico o giornalistico. Dalle ore 15 alle 18, inaugurazione dell’esposizione di alcune opere del Maestro Francesco Corni: “Spaccati architettonici” (l’esposizione curata da Elisabetta Corni, sarà aperta durante gli orari del Festival sino a domenica 9 maggio). Parallelamente, dalle 16 alle 18, è previsto un incontro denominato “Voglio stampare il mio libro”, Iniziativa della Edizioni Pedrini dedicata agli appassionati di scrittura e agli scrittori esordienti che coltivano il loro “sogno nel cassetto”, ovvero la pubblicazione del proprio libro: di poesia, storia, romanzo, fotografico. A chi sarà interessato a stampare il proprio lavoro verrà proposta una rilevante promozione legata al Festival “Borgolibri”, pari al 50% dei costi abituali di mercato, comprensivi di impaginazione, stampa e rilegatura. Per la parentesi pomeriggi letterari “@30 minuti con”, in programma: • Ore 15,30 Vanda Sarteur – “Come nasce la copertina del libro con l’acquerello” (aperto ai ragazzi delle scuole primarie di Borgofranco) • Ore 16,30 Elisa Gedda – “Come fare il sapone naturale” dal libro “Rimedi naturali – ricettario: sciroppi, tinture, liquori, elisir, sapone e olii”. (aperto ai ragazzi delle scuole primarie di Borgofranco) • Ore 17,00 Laura Decanale Bertoni –“I Signori di Vallesa – Memorie di una dinastia intramontana”. Nel Canavese riposano le spoglie dell’insigne Famiglia. La giornata proseguirà con gli “Incontri con l’autore”. Due presentazioni letterarie e n aperi-libro. In dettaglio: • Ore 18,00 Guido Cossard presenta: “I Santuari del Solstizio d’inverno – Tracce dal passato” Archeoastronomia sul campo: alla scoperta dei siti in Valle d’Aosta e Piemonte • Ore 19 “Aperilibro”con i prodotti De.C.O. (prodotti a denominazione comunale d’origine) • Ore 21,00 – Daniela Ghirardo presenta: “Balme Balmit Barmet – Passeggiate per tutte le stagioni” con la partecipazione di Sergio Enrico. Da Borgofranco e Tavagnasco sino a La Thuile, percorsi su misura per riscoprire modi di vita dei nostri nonni. Sabato 8 maggio alle ore 16 torna l’appuntamento “Voglio stampare il mio libro”. Parallelamente, proseguono i pomeriggi letterari “@30 minuti con…”: • Ore 15,30 – Aurora Frola, autrice indipendente, presenta: “Meravigliosa Ivrea”. Una nuova guida turistica per la città di Ivrea. • Ore 16,00 – Marianna Giglio Tos presenta il suo libro “Abbà e Badie – Storico Carnevale di Ivrea” . • Ore 16.30 – Elisabetta Corni presenta “ Segni di Pietra – Ink line Edizioni” l’ultima straordinaria opera di Francesco Corni. • Ore 17,00 – “Borgolibri accoglie un Ospite internazionale” ( in collaborazione con ANGI – Ass. Nuova Generazione Italo-Cinese Piemonte) • Ore 19,00 “Aperilibro”con i prodotti De.C.O. (prodotti a denominazione comunale d’origine) • Ore 21,00 – Massimo Centini presenta “ Le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari – I luoghi di Salgari” (Anteprima del volume che sarà illustrato al Salone Internazionale del Libro di Torino ottobre 2021). Il libro, tra i meno conosciuti, del Jules Verne italiano viene considerato il testo più importante di protofantascienza italiana. Pochi sanno che il grande scrittore visse a lungo in Canavese prima di spostarsi a Torino. Nel libro, in appendice, si ricostruisce la vita e la tragica morte di Salgari (moderatrice la giornalista Ezia Bovo) Domenica 9 maggio alle ore 14,30 “Visita guidata al ricetto e a Palazzo Marini” a cura del Comune di Borgofranco d’Ivrea (su prenotazione) e dalle 16 alle 18 appuntamento con “Voglio stampare il mio libro”. I Pomeriggi letterari “@30 minuti con…” proseguono con: • Ore 16,30 – Evi Giuliana Giolino presenta “M’ama non M’ama – Raccontando e proverbiando” A confronto il piemontese parlato tra: Baio Dora, Montalto e Cerrone • Ore 17,00 – Luciana Banchelli con “Profumi del tempo – In viaggio con Salvator Gotta” il grande scrittore canavesano ritorna ai nostri giorni nella sua amata terra • Ore 18,00 – Fiorenza Cout presenta “Conciaossa-Rabeilleur-Rebouteux” (iI dono di ripristinare. I guaritori di montagna in un libro obiettivo e sobrio che colma uno spazio culturale) • Ore 21.00 – Omaggio a Dante a 700 anni dalla sua scomparsa. Letture dantesche con l’attore Oreste Valente. Parco di Villa Marini (Ingresso libero su prenotazione) Informazioni sanitarie a margine del Festival L’ingresso alla manifestazione è condizionato dalla normativa vigente Covid 19 Nel caso perduri la pandemia, il Festival “Borgolibri” verrà rinviato a data da destinarsi e comunicata ai mezzi di informazione