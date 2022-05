Un post del presidente della Pro Loco Paolo Cominetto per annunciare, sabato 18 giugno 2022, l’elezioni di Miss Bollengo 2022, ma anche di Miss eleganza e, udite udite, di “Miss lato B”.

Una genialata per attirare l’attenzione sul maschilismo più masochista che c’è in rete o sull’intransigenza femminista? Se no lo era diciamo che c’è riuscito. Manco a dirlo su Facebook son piovute giù tante di quelle critiche da far venire l’orticaria ad un monsone. Tirato in ballo anche il Comune che alla manifestazione ha dato il “patrocinio”.

“VERGOGNATEVI! – scrive Lisa Gino – Non pensavo di dover ancora vedere certe cose nel 2022. Con il patrocinio del Comune. Non ho parole! Sindaco Ricca, dica qualcosa….”.

Poco più in là l’ex vicesindaco di Ivrea Elisabetta Ballurio. “Una volta – scrive in risposta ad uno che tutto sommato l’avrebbe voluta digerire – ci fu qualcuno che disse che un uomo senza lavoro non è pienamente libero mai. Vale anche in una società patriarcale in cui il corpo di una donna viene mercificato per fare audience. Sei certo che quelle donne scelgano davvero liberamente o semplicemente alla società vada bene così? Dimmi una cosa. Se tu fossi il padre di una di quelle ragazze che deve mostrare il lato b per avere un voto come padre cosa pensi che gli altri uomini penserebbero rimirando non la ragazza ma proprio il lato b? Certo possono far finta di scegliere liberamente ma la verità è che una società che le usa ha già scelto da un bel po’ per loro…”.

Insomma una pubblicità sessista su una manifestazione che ha in programma l’ennesima mercificazione del corpo femminile. Roba da far vomitare.

A stretto giro le scuse di Paolo Cominetto, ma la polemica ora chi la ferma più. “Da Presidente – scrive – chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese per l’elezione di Miss lato B, sostituito con Miss Sorriso nella nostra iniziativa non volevo offendere e mercificare la donna chiedo scusa se è passato questo messaggio…”.

Nathalya Kihara. Leggiamo su un periodico che la strepitosa modella nativa di Minas Gerais avrebbe vinto il titolo ottenendo anche due record: la più giovane Miss Lato B della storia della competizione, la prima ad esserci riuscita dopo essere diventata madre. C’è da dire che in un mondo in cui i social, soprattutto Instagram e Tik Tok, costantemente e quotidianamente propongono immagini di nudo femminile e anche maschile, tra le nuove generazioni, questa polemica potrebbe risultare vecchia quanto i Boomer. L’ultimo concorso sul “lato B” (Miss Butt) organizzato dalla rete risale al 2021. A vincerlo è stata una brasiliana, la 34enne. Leggiamo su un periodico che la strepitosa modella nativa di Minas Gerais avrebbe vinto il titolo ottenendo anche due record: la più giovane Miss Lato B della storia della competizione, la prima ad esserci riuscita dopo essere diventata madre.

Infine come non ricordare l’esistenza della manifestazione Miss Italia. Nel 2018 per promuovere l’evento gli organizzatori non ci pensarono un attimo a fotografare un gruppo di ragazze che davano le spalle al fotografo…

