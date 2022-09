Il Gruppo Alpini di Bollengo festeggerà sabato 17 e domenica 18 settembre i 40 anni della sua ricostituzione. Sabato 17, alle ore 21,00 in piazza Statuto, la Filarmonica di Bollengo diretta dal M° Marcello Dabanda, eseguirà un “Concerto Alpino”, cui seguirà un rinfresco.

Domenica 18, alle 0re 9,00 ammassamento in piazza Statuto, poi sfilata per le vie del paese, alzabandiera al Monumento degli Alpini, deposizione corone di alloro e ritorno in pza Statuto per le orazioni ufficiali e la celebrazione della S. Messa da parte del Parroco Don Geofrey. Seguirà pranzo presso il salone Pluriuso. Prenotazioni dal Capogruppo Armando Sammartino o in Municipio.

Il Sindaco Luigi Sergio Ricca, Alpino del 6° Reggimento, dice “La storia del Gruppo Alpini di Bollengo ha radici antiche. Fondato la prima volta probabilmente alla fine degli anni ’20, non ci sono notizie precise né ricordi particolari dell’attività di quel tempo, anche se sull’antico gagliardetto custodito nell’attuale sede sociale spiccano una serie di medaglie ricordo dei raduni nazionali, primo tra tutti quello di Trieste del 1930.

L’attività del gruppo fu verosimilmente interrotta negli anni della seconda guerra mondiale, visto che ci fu una grande festa per la ricostituzione del Gruppo il 18 marzo 1951. Ne dà un dettagliato resoconto “Lo Scarpone Canavesano” dell’aprile di quell’anno. Era una giornata di pioggia, ma la festa fu grandiosa, con una grande partecipazione. Pranzo nel salone del Municipio, brindisi e festeggiamenti alla “Vigna Rossa”, poi ancora cena e danze con la magnifica “Veglia Verde”, reginetta della serata fu una giovanissima diciassettenne: Caterina Pollono. Intervennero il Sindaco avv. Ceresa ed il Col. Jallà, ma il protagonista della giornata fu il “ plotone Cervino”, che altro non era che i sette fratelli Cervino, Domenico (1907), Luigi(1908), Emilio(1910), Enrico (1912), Giovanni (1915), Giuseppe (1922) ed Oreste (1924), tutti alpini della 38^ compagnia del Battaglione Ivrea e che si trovarono tutti contemporaneamente sotto le armi prima che il più anziano venisse esonerato. Parlò di loro e ne pubblicò una foto scattata proprio quel giorno anche La Stampa Sera. Più di duecento erano allora gli Alpini in Bollengo e sembrava che l’attività del gruppo non dovesse mai interrompersi. Invece, alcuni anni dopo, fu proprio così. La seconda ricostituzione del Gruppo avvenne nel 1982. Il plotone “Cervino” si è purtroppo assottigliato, gli alpini sono ora di meno, ma l’entusiasmo non viene mai meno e la tradizione, la testimonianza e l’impegno solidale continuano”.

