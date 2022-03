Sindaca o sindaco? Assessora o assessore? Consigliera o consigliere? Da un lato vi sono quelle che non vogliono essere distinte come femmine, e chiedono quindi di usare il maschile. Dall’altro, donne che esaltano l’uguaglianza nella differenza e si fanno chiamare al femminile. Ecco come vogliono essere chiamate le donne.

“La lingua la fa chi la parla, la società che la abita” e il linguaggio inclusivo esiste, asserisce la sociolinguistica. Partiamo da questo punto: le forme femminili relative alle professioni e ai ruoli istituzionali sono corrette e andrebbero usate. Apriamo [...]



