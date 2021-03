8 marzo 2021 e non avere nulla da festeggiare

I numeri sono impietosi e dicono che sul fronte dell’occupazione le più danneggiate dalla crisi sono le donne, su una perdita di 444 mila posti di lavoro, 312 mila sono donne. L’anno 2020 è stato l’anno peggiore per i femminicidi, 1 donna uccisa ogni 3 giorni. Il lockdown ha triplicato gli omicidi di donne in ambito familiare-affettivo: da una media di circa un omicidio ogni sei giorni siamo passati un omicidio di donna ogni due giorni. Da un tunnel che sembra non si riesca ad uscire perché già i dati che giungono in questi primi mesi del 2021 non sono da meno.

UNA STRAGE DI DONNE

Con questi dati terrificanti si è scelto di ricordare l’8 Marzo dando solidarietà, vicinanza a tutte le donne vittime di violenza, ma non solo, anche a tutte quelle donne che per l’esigenza di essere parte del “sistema cura” (cura dei propri bambini, dei propri anziani) hanno dovuto lasciare il posto di lavoro sapendo quanto questa autonomia sia importante, soprattutto in un nucleo in cui il proprio compagno, marito è violento.

Questa solidarietà la facciamo stando in Piazza Ottinetti ad Ivrea (ore 16.00 sabato 6 Marzo), nel rispetto dei Dpcm COVID19, lo facciamo in silenzio, vestite di nero, scarpe rosse, mascherina rossa e un manifesto.

Un manifesto forte in tutto il suo significato: UN CUORE NON LASCIA LIVIDI.

SE AMI NON UCCIDI

Un Manifesto che sarà esposto nelle vetrine dei negozi di Ivrea, un Manifesto che può essere acquistato e di cui una parte del ricavato sarà devoluto alla Associazione Donne contro la Discriminazione ODV.

Gabriella COLOSSO

Tante sono le Associazioni che hanno aderito:

LucyAssociazione

Associazione DONNE contro la DISCRIMINAZIONE ODV

DEMOCRATICHE-Circolo PD di Ivrea

FUORIDALTUNNELAssociazione culturale

ANPI Ivrea e Basso Canavese

UIL del CANAVESE

SPI CGIL

CISL Torino e Canavese

M.I.R

EMERGENCY

Centro GANDHI

Associazione Good Samaritan

ESHOROUK AURORA

