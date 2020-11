“70072: la bambina che non sapeva odiare”

Abbiamo fatto giusto in tempo a girare le ultime scene in Italia ed in Polonia, la scorsa settimana, prima del lockdown: ora comincia il lungo lavoro di traduzione e di post produzione, di acquisizione delle immagini storiche e poi di premontaggio delle scene e di costruzione e registrazione del voiceover.

Ci saranno delle sorprese, a partire dalle musiche, delle “voci” narranti, e qualche altra che scopriremo insieme strada facendo, compresi i volti nuovi che si aggiungeranno a quelli che già abbiamo registrato, con dei “camei” di assoluto valore. Intanto ecco un assaggio, con la canzone “Birkenau” dei The Jab, che sarà la sigla del docufilm, in attesa del primo promo ufficiale (con una sorpresa per quanto riguarda le musiche) che uscirà il 15 novembre.