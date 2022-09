Conosciuta come la città dell’amore, Venezia è perfetta per scoprire posti unici, tra cui spiccano antiche chiese e palazzi. Ovviamente, è impensabile andare via da questa città magica senza fare un giro per i suoi canali a bordo di una gondola o salendo su un vaporetto, per emozionarsi percorrendo l’imponente Canal Grande. Le attrazioni da visitare a Venezia sarebbero moltissime ed elencarle tutte è impossibile. Qui sotto abbiamo selezionato quelle più apprezzate dai turisti di tutto il mondo.

1. Palazzo Ducale

Uno dei posti più visitati e apprezzati di Venezia è il Palazzo Ducale, situato in Piazza San Marco e costruito nel IX secolo. Essendo uno dei palazzi più imponenti di tutta Europa è uno dei luoghi più suggestivi e indimenticabili da visitare in città. La sua facciata combina elementi dello stile gotico, rinascimentale e bizantino, e al suo interno è possibile vedere gioielli come la Scala dei Giganti, la Scala d’Oro, l’appartamento del Duca, ma soprattutto la Sala del Gran Consiglio, dov’è esposto “Il martirio di San Pantalon”, il più grande dipinto su tela al mondo.

Essendo molto popolare come meta per turisti, si possono trovare lunghe code all’ingresso, quindi acquistare il biglietto online può far risparmiare molto tempo.

2. Ponte di Rialto

Il Ponte di Rialto, costruito in pietra tra il 1588 e il 1591, è il più antico e il più bello dei quattro ponti che attraversano il Canal Grande a Venezia. Oltre a una visita diurna, vale la pena vederlo al tramonto, un momento in cui spesso il canale è costellato da gondole. In una delle vie che scendono dal ponte (Ruga dei Oresi) si trova il Mercato di Rialto, dove si possono acquistare dalle tipiche maschere veneziane ai souvenir in vetro di Murano, tra cui le murrine, da qualche anno diventate Patrimonio dell’Umanità.

Nell’area intorno al ponte si possono anche trovare dei buoni ristoranti e più economici rispetto a quelli di altre zone, per mangiare qualcosa di veloce durante la visita.

3. Piazza San Marco

Napoleone, quando entrò per la prima volta in questa piazza, la definì “il salotto più elegante d’Europa” per la sua bellezza. Qui vi si trovano alcuni degli edifici più importanti da visitare a Venezia come il Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco, la Torre dell’Orologio e il Campanile. Le migliori vedute di questa piazza e dell’intero centro storico di Venezia si ottengono salendo sul Campanile, alto quasi 100 metri.

Piazza San Marco è uno dei posti più bassi della città ed è sempre una delle prime zone ad allagarsi quando c’è l’Acqua Alta, quindi a seconda del periodo dell’anno in cui si viaggia, è bene mantenersi informati sul fenomeno.

4. Il casinò

La visita al casinò di Venezia non può e non deve essere fatta strettamente per giocare d’azzardo. Si tratta infatti di un’opera d’arte dove tanti artisti hanno riposto il meglio del loro talento. All’interno tutto sembra essere placcato in oro con pavimenti e pareti luccicanti insieme a decorazioni sontuose. Una delle aree più straordinarie del casinò è il soffitto dove possono essere ammirati incredibili dipinti e opere d’arte.

All’interno del Casinò c’è anche il meraviglioso museo Wagner, con opere risalenti a secoli fa, ricco di dipinti, opere d’arte e tanta storia da raccontare. Luci e rumori probabilmente risulteranno simili a quelli di un casinò online come Pokerstar, di cui è possibile leggere la recensione qui, ma l’atmosfera sarà unica e vale la pena viverla almeno una volta nella vita.

5. Quartiere di Dorsoduro

Il quartiere universitario di Dorsoduro è una delle zone più autentiche e meno turistiche da visitare a Venezia. È consigliabile iniziare il percorso attraversando il ponte di legno dell’Accademia, che porterà all’omonima galleria che ospita la più grande collezione di arte veneziana al mondo.

Sempre nel quartiere di Dorsoduro è possibile visitare la Chiesa di San Barnaba, che ha rappresentato una biblioteca nel famoso film Indiana Jones e l’ultima crociata. Accanto alla chiesa c’è Il Ponte dei Pugni, con una curiosa storia di lotte tra bande rivali, e Ca’ Rezzonico, uno dei palazzi più belli di Venezia. Questa zona è una delle più fotogeniche del quartiere con palazzi dalle facciate colorate e bellissimi canali che hanno anche ristoranti più economici rispetto al costoso centro storico.

6. Basilica di San Marco

La Basilica di San Marco è uno degli emblemi della città e un altro dei luoghi imprescindibili da vedere a Venezia. Questo tempio religioso, costruito nel IX secolo per custodire le reliquie di San Marco, è considerato un capolavoro dello stile bizantino, in cui si trovano dorature e magnifici mosaici.

Al piano superiore si trova un piccolo museo in cui è possibile ammirare gli originali Cavalli di San Marco, delle statue bronzee che furono trafugate dall’Ippodromo di Costantinopoli. Da quest’area si accede alla terrazza della chiesa dove si trovano le copie dei cavalli e da cui si gode un’eccellente vista su Piazza San Marco.

7. Canal Grande

Come anticipato inizialmente, una delle imperdibili attrazioni di Venezia è un giro sul Canal Grande in vaporetto, in gondola o in traghetto (che permette di attraversare il canale spendendo solo 1 euro circa). Scegliendo il tour turistico, si possono ammirare le facciate dei magnifici palazzi rinascimentali come il Palazzo Ca’ d’Oro o il Palazzo Ca’ Rezzonico fino a raggiungere Piazza San Marco.

Le foto migliori del Canal Grande possono essere scattate dai famosi ponti come il Ponte degli Scalzi, il Ponte di Rialto o il Ponte dell’Accademia. Il vaporetto può essere usato anche per recarsi nelle isole vicine a Venezia (Murano e Burano).

