64! Oggi è il mio compleanno.

Oggi è il mio compleanno, sono 64 anni, e il flusso di pensieri scorre nel mio animo, penso che maturo e invecchio!

Ditelo come volete, fatto sta che compio gli anni, di nuovo, altro giro di boa!

Mi consolo che finché li festeggio è tutto a posto. Certo gli anni sono passati sul mio viso e il giorno del compleanno è la percezione che il tempo stia passando e forse io non lo sto sfruttando come dovrei!

Scrivo questo post sul mio compleanno perché ritengo che ognuno di noi sia in grado di lasciare un messaggio per regalare la forza della speranza a chi magari in quel momento non ne ha abbastanza e si sente un po’ giù. Mi piacerebbe farvi arrivare un pensiero positivo, un pezzetto di me che riesca a strapparvi un sorriso. Vi scrivo perché è il modo di comunicare che preferisco, perché se è vero che con un amico puoi stare ore in silenzio a guardare il nulla è anche vero che stare in silenzio e fissare uno schermo senza che ci sia scritto nulla non avrebbe molto senso.

Oggi rifletto sulla felicità, la mia personale. La felicità è una parola semplice e banale e che viene usato così sporadicamente.

Io sono felice e basta, mi guardo intorno e mi sento estremamente fortunato al pensiero di svegliarmi la mattina con il sorriso, di fare colazione e mettermi davanti al computer ad orari improponibili per scrivere, per il piacere di scrivere ancora e poi leggere tantissimi libri.

Nel 2022 sto inseguendo un obiettivo che mi sono autoimposto ma sempre avendo sempre le radici e poi le ali.

Le radici per l’amore della Comunità in cui vivo, poi le ali per portare avanti a testa alta i miei valori.

Ritengo che i problemi quotidiani sono sempre stato motivo di crescita personale perché mi hanno dato delle grandi opportunità.

In questo ultimo anno:

ho cercato di imparare a mettere sulla bilancia le critiche delle persone per trovare in ognuna la parte di verità che non vedevo;

ho cercato di imparare a non invidiare chi è più bravo di me, ma ad osservare e fare tesoro degli insegnamenti;

ho cercato di imparare a non lamentarmi ma a godere di ogni più piccola gioia, perché se ho la salute sono una persona fortunata.

Forse non ci sono ancora riuscito del tutto, continuerò a sbagliare e risbagliare, ma ogni giorno cerco di incastrare nel mio animo i miei mattoncini colore arcobaleno.

Spero di farlo nel verso giusto.

Oggi è il mio compleanno e metto nella valigia del mio cuore tutte le esperienze acquisite.

Sono felice e grazie a chi mi sta intorno, a quelle persone vicine e lontane che rendono ogni giorno la mia vita un po’ più speciale. E come sempre grazie ad ognuno di voi, per tutto.

Buona vita.

Favria, 28.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Mettere un sorriso sul volto di qualcuno è una delle cose migliori che posso fare oggi, per il mio compleanno. Felice lunedì

