562 volte grazie donatori di sangue di Favria

La pandemia ha fermato il mondo ma non la generosità dei donatori di sangue, quest’anno abbiamo registrato un incremento significativo, rispetto al 2020, che era già positivo rispetto al 2019. Nel 2020 abbiamo raccolto ad oggi ben 562 sacche, nel 2020 erano 546 e nel 2019 erano state 530. Abbiamo incrementato i nuovi donatori passati da 15 nel 2019, 19 del 2020 e ben 25 nel 2021. Un grande grazie di cuore al tutto il Direttivo che si è prodigato per ogni donazione con una attenta programmazione delle giornate di raccolta e la prenotazione delle presenze nelle diverse fasce orarie al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle varie disposizioni governative, in materia di prevenzione e sicurezza (vari DCPM), ha contribuito ad ottenere tale risultato. Un grazie di cuore al Direttivo Centro Incontri Pensionati con il suo Presidente Murano Santo per la disponibilità data per ospitarci durante l’anno. Un grazie di cuore alle equipe mediche dell’unità di Raccolta Fidas ed infine non per ultima ma Voi che siete alla base di tutto un grazie enorme ai donatori che nel 2021 avete avuto una generosità più forte della pandemia.

Appuntamento ai donatori sabato 11 dicembre presso sede FIDAS cortile interno Comune Favria dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per chi ha donato nel 2021 consegna panettone e calendario 2021.

Siamo un Direttivo coeso con non un uomo solo al comando, ma un gruppo coeso, propositivo ed operoso, assumendone ognuno le proprie responsabilità in base agli impegni assunti

Sempre sabato 11 dicembre verranno inoltre indette nello stesso pomeriggio elezioni per il nuovo Direttivo per gli anni 2022- 2025. Per info o Tua candidatura cell. 333 171 48 27.

Purtroppo causa pandemia ti chiedo confermare tua presenza è orario di passaggio per evitare assembramenti. Grazie Ti aspettiamo

Favria, 30.11.2021 Giorgio Cortese

