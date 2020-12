540 volte grazie donatori! – Covidello, il virus birbantello.

540 volte grazie donatori!

Ad oggi il gruppo Fidas Favria “Chiarabaglio domenico- Tarizzo Lorenzo” ha raccolto con 372 donatori attivi 540 sacche rispetto alle 494 del 2019 con 56 sacche in più! Nel 2020 abbiamo avuto ben 21 nuovi donatori e sarebbero stati molti di più ma a causa del Covid molti non hanno potuto partecipare all’ultima donazione. Come ringraziare gli amici donatori di sangue del Gruppo di Favria per il loro generoso gesto, in occasione del Santo Natale, donando un panettone a chi nel 2020 ha donato almeno una volta e un calendario a tutti i donatori che ne faranno richiesta. Visti i problemi di assembramenti dovuti alla pandemia, gli auguri saranno sobri e non avverranno come da tradizione nelle sede ma bensì al Supermercato Crai di Favria in via Via Matteo Tarizzo, 13, sabato 12 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 19,20 dove verrà consegnato il panettone. Mai come in quest’anno segnato dalla pandemia, il Natale ci ricorda che fare del bene non è una formula trita e ritrita: i gesti concreti di generosità sono alla base del nostro vivere, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Per fortuna ce lo ricordano i donatori, con i loro esempi di altruismo portati avanti ogni singolo giorno dell’anno: a loro va il nostro sincero grazie di cuore. E ancora grazie a tutti i donatori dell’inestimabile gesto che compiono ogni volta che si recano presso il Gruppo di Favria Fidas a donare ed essere con questo omaggio dare vicinanza a loro in questo momento di distanziamento fisico. Grazie per quello che avete fatto e che farete nel prossimo anno venendo a donare portando sempre nuovi donatori. W i donatori di sangue ed evviva il volontariato.

Ringraziamo il Supermercato Crai per l’ospitalità, comunicate orario di ritiro per evitare assembramenti, ci vediamo sabato 12 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 19,20 con la mascherina a distanza ma uniti nei cuori!

Il Direttivo Fidas Favria

Per info. Cell 3331714827 Giorgio Cortese

Covidello, il virus birbantello.

C’era una volta, in un paese lontano, un piccolo virus, chiamato Covidello. Questo virus era famoso per il suo caratterino, ribelle, dispettoso, disubbidiente e veniva chiamato scherzosamente Covidello virus birbantello. Il sogno più grande di Covidello era quello di girare il mondo. Passava giornate intere a guardare gli atlanti e sognare paesi lontani, voleva oltrepassare la Grande Muraglia e vedere i mari caldi del sud del mondo, le montagne altissime dell’Europa, vedere le Alpi, il Vesuvio e l’Etna, la Tour Eiffel, il Colosseo, il Big Ben, l’Empire State Building! Covidello approfittando della sua corona di principe dei virus. Per viaggiare gli venne detto di usare sempre la gentilezza, passando da persona a persona in maniera silenziosa tra strette di mano, abbracci e i baci che accompagnano i saluti affettuosi. Viaggiando Covidello causò morte, malattia e paura e ben presto abbandonò il suo modo gentile di spostarsi convinto di essere fortissimo, diventando arrogante e superbo. Nel suo girovagare arrivò in una valle alpina dove abitava una famiglia di contadini, papà, mamma e due figli. Ma qui Covidello trovo una sorpresa, i bambini con papà e mamma avevano capito che lavandosi le mani, starnutendo e tossendo nella piega del gomito tenevano lontano con garbo e gentilezza Covidello. I bambini mantenevano accesa la loro vivacità e socialità con i genitori. Questi due bambini giravano per il paese alpini lasciando frasi di conforto a chi era ammalato, a chi non usciva di casa per paura di contagiarsi. Pian piano la gentilezza si diffuse più velocemente di Covidello che non riusciva più a contagiare nessuno. La gentilezza delle buone maniere e del conforto tra gli esseri umani era diventata virale e allora cosa fece Covidello il virus birbantello! Si tolse la corona di principe dei virus e lasciò una lettera ai due bambini da lui definiti guerrieri della gentilezza: “Cari bambini, grazie a voi, guerrieri della gentilezza ho capito che per inseguire i propri sogni non bisogna fare del male agli altri, ma praticare gentilezza”. E da allora il mondo fu salvo. Certo oggi non possiamo iù abbracciarci, baciarci, incontrarci, ma quando ci incontriamo possiamo sorridere ed il sorriso è contagiosamente buono. Nella vita siamo noi esseri umani a fare la differenza, rimodulando i nostri quotidiani atteggiamenti per scoprire un altro modo di percorrere il sentiero della vita. Ne sono certo non sarà questa pandemia a fermare noi umani passi. Come esseri umani abbiamo una forza dentro di noi, la volontà delle persone resilienti, di quelle persone che, immerse anche in circostanze avverse, riescono nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, dando nuovo slancio alla propria esistenza e a quella degli altri, creando occasioni di crescita collettiva, sviluppando quel senso di appartenenza alla Comunità che non deve mai abbandonarci. Ecco che allora ad abbracciare possono essere le parole, le intenzioni, i risultati, anche senza l’uso di vere e proprie braccia come questo racconto di Covidello il virus birbantello.

Favria, 11.12.2020 Giorgio Cortese

Mi auguro che la tua lista dei Vostri desideri posso diventare realtà. Buon Natale!

