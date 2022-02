Percepivano il reddito di cittadinanza ma in realtà non erano così poveri o nullatenenti. Più di 50 i furbetti su circa 70 controlli a campione effettuati lungo tutto il corso del 2021. Lo hanno scoperto i finanzieri incrociando un po’ di dati, del fisco, dell’Inps e dei conti corrente in banca. Al lavoro gli uomini del capitano Dario Gattiglio della Compagnia di Chivasso, del Maggiore Francesco Dascanio e della tenente Sarah Bardelli del gruppo di Ivrea e, a Lanzo, del luogotenente Michele Veneziano.

Tra i “furbetti”, perlopiù italiani, c’era chi aveva omesso di dichiarare il [...]