La partita della vita.

La scacchiera è il mondo, gli scacchi sono i fenomeni dell’universo, le regole del gioco sono quelle che noi chiamiamo “leggi naturali”. Il giocatore dall’altra parte della scacchiera è invisibile. Sappiamo, però, che il suo gioco è sempre onesto, leale e paziente. Ma sappiamo anche, a nostre spese, che non perdona mai un errore né fa la più piccola concessione all’ignoranza. Questa rappresentazione della storia non è priva di una sua verità e di un suo fascino. Ho trovato questo brano in un libro ed è di uno scienziato, un biologo dell’Ottocento, Thomas Henry Huxley, la citazione è tratta in un saggio intitolato Un’educazione liberale. Gioco a scacchi e sono sempre sono sempre rimasto affascinato dagli scacchisti, coi loro riti, i ritmi lenti, le strategie esasperanti, gli esiti fulminanti. Il brano che ho trascritto mi fa pensare ad almeno tre considerazioni. la prima è che nell’universo ci sono regole: la scienza le decifra, spesso con fatica, e quando non le scopre, non è detto che esse non ci siano. La seconda è che il ricorso al caso e al caos sembra essere una semplificazione rinunciataria. Questo deve valere anche per quella creatura particolare che è l’uomo, segnato da una sua «legge naturale». Il giocatore invisibile, continua Huxley, è «onesto, leale e paziente» e questo è vero, ma bisognerebbe anche dire che il suo gioco è talora misterioso. La trascendenza di Dio, come insegna Giobbe, non è riducibile a uno schema com’è quello di un gioco pur creativo come sono gli scacchi. Infine, sì, egli denuncia i nostri errori o l’ignoranza, ma non è implacabile come dev’essere un giudice di gara, perché conosce il perdono e concede la possibilità di nuove partite sino alla fine.

Favria, 26.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Chi non sbaglia mai perde un sacco di buone ragioni per imparare qualcosa. Felice mercoledì.

