Pedalando nella storia dell’italiano.

Ugo Foscolo definiva l’italiano una lingua morta, facendo riferimento a una lingua italiana commerciale, che aveva un lessico miserrimo, un’assenza di sintassi e una grammatica minima. D’altra parte in quegli anni in Italia aristocrazia e plebe parlavano in dialetto e gli intellettuali in genere conversavano in francese. Di conseguenza l’italiano era una lingua poco diffusa. Eppure, nonostante queste poco lusinghiere premesse, la sua forza dell’essere stata nei secoli per lo più una lingua scritta, ha aiutato in maniera paradossala ad affermarsi nella cultura, anche se poi veniva definita lingua afona, ovvero che non si traduce in voce e che rimane sulla pagina. Attraverso i secoli l’italiano, è vero ha fatto sempre fatto poco suono, se si esclude l’area privilegiata della Toscana. Malgrado questa diceria sulla mancanza di suono è una lingua musicalissima, tanto che in italiano solitamente si canta volentieri. L’italiano deriva dal latino, mentre il tedesco si è formato, in assenza di una unità statale, con la traduzione di Lutero della Bibbia creatrice di una lingua comune fra i tedeschi. L’inglese ha le sue radici nel teatro elisabettiano di Shakespeare e nella traduzione della Bibbia di San Giacomo. Per l’italiano è stato diverso, pensate che un grande commediografo come Goldoni scriveva in realtà traducendo dal francese in veneziano. L’italiano di Goldoni ha energia vocale, proprio perché si riferisce alla struttura vocale del dialetto. Nelle sue commedie Pirandello traduce dal tedesco in siciliano, in questa lingua strutturata concettualmente, grammaticalmente e anche sintatticamente sul tedesco assume carica vocale perché è tradotta in siciliano. Pirandello ha nell’orecchio le cadenze del dialetto della sua terra. I dialetti, dunque, suggeriscono una cadenza, “fanno suono”, l’italiano, invece, come già prima dicevo è una lingua che fa poco suono. Nella tradizione letteraria italiana esiste la Divina Commedia con la sua incredibile ricchezza lessicale e le innumerevoli contaminazioni. Alla base fiorentina si affiancano, infatti, lingue parlate in tutta la penisola, oltre ai famosi latinismi scolastici, latinismi classici e una quantità di gallicismi. Se oggi in italiano esistessero gli anglismi che Dante praticava in forma di francesismo si griderebbe allo scandalo. La lingua che si comunica attraverso la poesia o il teatro chiama in causa quelli che ascoltano e richiede il loro ascolto come un elemento creativo. Leggere Dante significa avere accesso a molteplici versioni perché ciascuno fa reagire un materiale linguisticamente e stilisticamente molto intenso con la sua storia personale. Quindi, il messaggio viene integrato dall’ascolto. Non così accade oggi nei mezzi di comunicazione di massa che trasmettono messaggi scadentissimi e percepiti passivamente. Molte colpe e qualche pregio della comunicazione globale. Degradazione della sintassi, approssimazione, sciatteria di un lessico altrimenti ricco e articolato hanno abituato gli italiani a parlare usando spesso un vocabolario molto povero e una forte cadenza dialettale. Caro Cesare, quanto Ti ho scritto adesso è un fenomeno molto pericoloso, perché quando la lingua si corrompe la gente perde la fiducia in quello che sente e questo genera violenza. Secondo altri, pare che la colpa sia della televisione che parla una lingua televisiva sciatta, quasi senza sintassi, come i miei pensierini. In televisione i commentatori usano le parole a casaccio, con il loro significato stravolto, ad esempio a volte definiscono qualcosa “drammatico “o “tragico” totalmente a capocchia. Forse bisognerebbe porre un freno a questa deriva: il mondo della comunicazione e del giornalismo dovrebbe garantire un accesso alla professione che preveda una verifica delle competenze linguistiche senza sì eccedere in purismi, ma con un’articolata cognizione dei complessi problemi dell’uso delle lingue. La lingua parlata in televisione altro non è che uno strumento attraverso il quale “ i parlanti “si esibiscono: interviste ai vicini di casa di un assassino seriale o al portavoce di politici di primo piano vengono presentate con una lingua insignificante, priva spesso anche della carica emotiva talvolta introdotta dal dialetto. Invece di promuovere l’ascolto di veri soggetti si assiste ad una carrellata di falsi soggetti parlanti. Sicuramente questo fa parte della natura delle lingue vive che nell’espandersi, si abbassano di livello, inglese docet. Il livellamento, infatti, apre diverse e varie possibilità di comunicazione ed espressione. Caro Cesare ne abbiamo parlato con l’Analfabetismo di ritorno che il dibattito sulla lingua della televisione è ormai obsoleto e la nuova frontiera è nel linguaggio degli SMS e dei blog e quant’altro appare di degenerativo nella lingua scritta o anche talvolta parlata dei giovani. Ma già una volta succedeva, il Medioevo è vissuto di “messaggini”: i manoscritti dell’epoca sono pieni di abbreviazioni, come quelle dei quattordicenni di oggi, e proprio attraverso quella lingua abbreviata, dato che la pergamena e l’opera dei copisti costava enormemente, è stata trasmessa tutta la letteratura classica e cristiana. Lo scrivere abbreviato è un esercizio di intelligenza, di riflessione sulla struttura morfologica delle parole; è molto utile, purché non sia l’unico modo di scrivere. Questo nuovo linguaggio non è solo non solo divertente, ma anche funzionale, non solo pratico, ma anche espressivo.

Favria, 23.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Benvenuto Autunno adesso puoi entrare. Ti stavo aspettando per mangiare le prime castagne oggi in piazza dalla Pro Loco di Favria. Felice domenica.

Commenti