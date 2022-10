Ottobre

A ottobre il vino nelle doghe. Il tempo può essere ancora bello ma tengo pronto l’ombrello. Mentre ancora freme nel mio animo quell’eccitazione vacanziera dell’estate con l’idea che il tempo duri senza fine, ecco affacciarsi dirompente l’autunno con le sue piogge malinconiche, con i suoi colori regali, le temperature altalenanti e, inevitabilmente, la ripresa di tutte le routine quotidiane. Il nome ottobre viene dal latino october, derivato di octo, otto. Nel calendario romano, che iniziava a marzo, non erano stati inseriti i mesi di gennaio e febbraio, introdotti in seguito da Numa Pompilio ecco che ottobre risultava essere l’ottavo mese. Il calendario che utilizziamo oggi, detto gregoriano in quanto introdotto da Papa Gregorio XIII, conta dodici mesi e ottobre è il decimo. Durante il regno dell’imperatore Commodo, il nome del mese venne sostituito con Invictus, invincibile, in suo onore. Dopo la sua morte riprese il nome originale. I 31 giorni di ottobre sono il cuore più mite dell’autunno, durante il quale gli alberi si accendono con i colori che vanno dal giallo al rosso, passando per l’arancione.

Il proverbio “A San Simone, il 28 ottobre, il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti” indica le temperature in genere miti di ottobre, che precedono di poco l’arrivo di un clima più freddo. Tra le locuzioni legate al sostantivo, si ricordano rimandare a ottobre, nel passato ordinamento scolastico, ‘far sostenere a uno studente esami di riparazione nella sessione cosiddetta autunnale. Poi la rivoluzione d’ottobre che indica la “Fase della Rivoluzione russa che prende il nome dagli avvenimenti del 25-26 ottobre 1917, secondo il calendario giuliano allora in vigore in Russia, ossia il 7-8 novembre del calendario gregoriano. La Russia ha infatti adottato il calendario gregoriano soltanto nel 1918, subito dopo la vittoria della Rivoluzione bolscevica.

Favria, 1.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Poi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile, un brivido nervoso, una veloce esaltazione, un senso di tristezza e di partenza. Felice sabato.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C'è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita.

