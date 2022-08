Tut ven a taj, anche j ungj a plè l’aj.

Certi giorni le persone che incontro e gli oggetti che uso nel quotidiano hanno un aspetto diverso. Le persone che incontro, sembrano chiuse e musone ma se gli sorrido e saluto, molte di loro poi iniziano a salutarmi e contraccambiano il mio sorriso. La matita che ho posto sul tavolino, una volta temperata diviene veramente il prolungamento della mano, un sismografo delle mie emozione che poi trascrivo a computer. Certi giorni sono felice e non sono consapevole di esserlo e per raggiungere la felicità a volte mi basta poco, come fare la punta alla matita. La felicità , non è mai sgargiante, non è mai troppa, non sono mai troppe le tinte con cui riesce a colorare la mia vita. Felicità, insomma, è sentirmi in armonia con la vita stessa. Quando sono felice, mi rendo conto di esserlo per poco, la felicità dura solo un istante, non è un tempo, è un istante o una serie di istanti. Un punto di contatto con qualche cosa di straordinario e, non devo mai dimenticare che la felicità è fragile, è simile ad un barlume di luce che vacilla nella buia notte o un ghiaccio teso che s’incrina. Per qualcuno la Felicità è questione di chimica, un fatto di neuroni, di sinapsi. Per altri è l’appagamento immediato di un bisogno, fisico, biologico. Per altri, ancora, è un desiderio più mirato e duraturo. Cioè può avere certo una partenza dalla chimica, ma si completa attraverso il mio animo. Personalmente non conosco la formula della felicità e perché spesso, anzi molto spesso, mi domando se esiste, per ognuno di noi, una formula della felicità. Ma sono convinto che nella vita tutto torna utile, anche le unghie per pelare l’aglio come mi ha detto questa mattina il caro amico Ippodamo, nome di fantasia in dialetto.

Favria 26.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita non troveremo mai la verità se non siamo disposti a accettare anche ciò che non ci aspettavamo. Felice venerdì

