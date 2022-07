Il fotovoltaico realizzato dalla società Ghiggia srl che ha sede in piazza don Luigi Vesco 5, garantirà alle casse comunali attraverso una convenzione un introito di circa 16 mila euro per 20 anni (pari al 8 per cento massimo del fatturato per un minimo di 800 euro l’anno).

Si tratta di una convenzione con la società per la realizzazione dell’impianto sul tetto del parcheggio coperto di via Cotonificio, attraverso la cessione in diritto di superficie, approvata giovedì scorso dal consiglio comunale.