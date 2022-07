Buona giornata.

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo mercoledì 13 Luglio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune. Per info e prenotare cell.3331714827. Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

Il mondo sta cambiando….

Il mondo sta cambiando, il popolo si sta disaffezionando alla democrazia, partecipando sempre meno alle elezioni. Questo, allora è momento di cambiare la nostra “visione del mondo”.

È finita un’epoca, ci troviamo come quei cittadini romani al tramonto dell’impero, oggi come allora sono cambiate le prospettive per chi nasce. Forse il paragone è troppo per alcuni, ma ricordatevi che viviamo in un periodo di cambiamento epocale e chi se ne è reso conto, si adatterà a fatica.

Chi non se ne è accorto, navigherà nuovi mari con vecchie barche, con rischio costante di naufragio. Oggi le istituzioni dell’Italia repubblicana, nate dopo la seconda guerra mondiale e la guerra di liberazione stanno diventando irrilevanti.

La democrazia rappresentativa che è costata sangue di tante italiani viene vista sempre di più vuota. Questo perché decenni di governi inadeguati coniugate a politiche mediocri ha delegittimato lo Stato e le sue Istituzioni.

Viviamo in un periodo dove l’economia comanda più della politica.

Molti non votano più perché sono disillusi da una mancanza di visione politica e dal sempre più largo uso del clientelismo.

Questo allontana sempre di più concittadini si allontanano dalla Res Pubblica, convinti che il loro voto non serve a nulla e allora perché debbono votare e la frattura tra partiti ed elettori cresce ed aumenta in maniera impressionante il partito del non voto.

Oggi tra i concittadini soffia il vento dell’ansia e della rabbia, il ceto medio è sempre più povero, il posto fisso diviene sempre di più un mito è il lavoro sempre più precario e mal pagato.

Le periferie si ribellano al centro, l’aggressività prevale sulla collaborazione, il particolarismo sull’integrazione.

Oggi viene sbandierata l’onestà che vale di più della competenza, l’ignoranza è titolo di merito. La propensione ad apparire, con i social, alimenta l’autoreferenzialità.

I flussi migratori portano ad una crisi di identità e a guerra tra poveri.

Oggi, il malcontento abbinato alla tecnologia e viviamo in una continua votazione digitale, con i m i piace e i seguaci, non mi piace follower del personaggio pubblico che sul momento è sulla cresta dell’onda.

Certo votiamo ogni giorno, la l’ignoranza diffusa, perché certe nozioni si imparano sui libri e non sui social portano all’incapacità di giudicare e di seguire le numerose bufale che si trovano sui social.

Quando poi arriviamo a vota diveniamo incapaci di capire chi eleggiamo è capace ad amministrare e la loro competenze.

Così rischiamo una deriva autoritaria, perché milioni di cittadini, indeboliti e isolati, hanno paura del futuro e reclamano sicurezza, economica, sociale e culturale.

Per fermare questo rischio reale ed evitare come in passato che le paure dei votanti porti all’Atene dei Trenta Tiranni o l’ascesa di Mussolini o Hitler la nostra democrazia conquistata con il sangue va protetta con leader competenti e noi elettori cittadini consapevoli.

Ricordiamoci che in un stato mal governato non può esservi giustizia.

È necessario ristabilire il primato della politica sull’economia con persone abili e capaci di decisioni coraggiose in situazioni difficili.

Gli eletti rappresentano lo Stato e non i suoi elettori e l’elezione è designazione di capacità.

Ricordarci sempre tutti che il voto è un diritto, ma comporta il dovere di essere un minimo preparato nell’esercitarlo, ad esempio nel riconoscere pregi e difetti dei candidati che si presentano alle elezioni, delle politiche che propongono, e scegliere il miglior candidato o la migliore politica.

Non ho ricette, sono solo un semplice elettore, ho solo la speranza che persone competenti infiammino gli animi per dei sogni di futuri politici che siano condivisi da tanti cittadini elettori.

Favria, 7.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Luglio e quel cielo luminoso e vasto, di un azzurro che non sti stanchi mai. Felice giovedì

Commenti