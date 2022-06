Sera di luglio.

La sera lenta di luglio sta scivolando dietro ai monti. In questa lunga fuga della luce, solo la fiamma del gas nella cucina e la brezza che muove i gerani sul balcone sono gli unici attori in movimento in questa placida calma estiva.

Favria, 5.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno bisogna pendere la vita con gentilezza, che leggerezza non è mai superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni nel cuore. Felice martedì.

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo mercoledì 13 Luglio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune. Per info e prenotare cell.3331714827. Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

