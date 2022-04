Da dipendente a imprenditrice. E’ la storia di Irene Giacolono, 50 anni, di Strambino che ha deciso di scommettere su se stessa per far rinascere l’ex circolo “Il Portico”, nel palazzo comunale. Il locale si trova sotto il portico della piazza ed è chiuso da quando è scoppiata la pandemia.

Ora, Giacolono ha deciso di riaprire la struttura e, qualche settimana fa, grazie a 27 voti su 28, quasi all’unanimità, è stata eletta alla presidenza dell’associazione che gestirà il circolo. “Io ho lavorato qui fino al 2020. Poi con il Covid le cose sono cambiate. La ex titolare Tamara Andreo è stata costretta a chiudere e io sono rimasta a casa senza lavoro. Per due anni ho usufruito della cassa integrazione, ma ho deciso che è ora di rimboccarmi le maniche e così ho chiesto di poter riattivare il circolo. E su consiglio del sindaco Alessandro Aibino ho presentato il bando in Comune” racconta Giacolono.

“Mi chiede se è una scommessa? Sì lo è. E lo faccio per amore del paese e della comunità da cui ho ricevuto tanto e che ora voglio ricambiare l’affetto. Se tutto andrà bene sarà merito mio. E sarà colpa mia anche se l’attività non andrà come era nei piani” risponde Giacolono.

Sul calendario, però, una data per l’apertura ancora non c’è, ma la neo presidente del circolo lascia intendere di voler inaugurare l’attività a fine maggio o, al più tardi, entro la prima settimana di giugno. “Tutto dipenderà dalla quantità di carte e dal numero di pratiche burocratiche che dovrò affrontare” spiega ancora Giacolono, che non nasconde il desiderio di riaprire e poter ridare lustro al circolo.

Ovviamente la regola per poter accedervi sarà quella che bisognerà essere soci, versando un piccola quota. Ma i locali non saranno solo aperti alla terza età, ovvero agli anziani del paese che vorranno trascorrere i pomeriggio giocando nei campi di bocce. Perché nei piani della nuova presidente del Circolo, c’è anche quello di coinvolgere i giovani del paese. Nelle intenzioni di Irene Giacolono c’è quello di far diventare il nuovo circolo un punto di riferimento per tutti quanti.

