Venere e Adone.

La storia del mito di Afrodite, Venere e Adone è narrato da Ovidio nelle Metamorfosi. Adone è un’antica figura mitologica di origine siriaca che inizialmente incarnava il ciclo stagionale della natura. Nella formulazione più nota del suo mito, intessuta di motivi letterari di età alessandrina, Adone nacque dall’amore incestuoso di Mirra con suo padre Cinira, re di Cipro. Innamoratasi del padre, la fanciulla si finse una delle mogli mediante un sotterfugio. Quando Cinira venne a conoscenza dell’atto incestuoso, Mirra fu costretta a fuggire e gli dei, per salvarla, la tramutarono in una pianta resinosa dall’amaro profumo, dalla cui corteccia nacque Adone, il quale crescendo divenne un giovane bellissimo. Come abbiamo detto Adone divenne un giovane ragazzo, bello e affascinante. Nel suo tempo libero amava cacciare nei boschi. Un giorno Venere, la dea della bellezza, guardando Adone passeggiare nei boschi, fu graffiata per sbaglio da una delle frecce di Cupido. Venere si innamorò così perdutamente del giovane ragazzo. Purtroppo però questo giovane amore suscitò la rabbia e la gelosia di Ares, Marte, il dio della guerra. Come avrebbe potuto fare il geloso Marte per riprendersi la sua bellissima Venere? Il piano era semplice: avrebbe solo dovuto trasformarsi in cinghiale e durante una battuta di caccia avrebbe inferto ad Adone un colpo mortale e così, il ragazzo, sarebbe morto. Questo successe un giorno, durante una battuta di caccia, il giovane Adone incontrò un cinghiale, Ares, Marte in realtà, che lo ferì mortalmente. Venere, appena sentiti i lamenti dell’amato accorse subito in suo aiuto, ma purtroppo, non ci fu nulla da fare. Adone era ormai morto e fu costretto a scendere nel mondo degli inferi, nell’aldilà. Venere era disperata, non avrebbe più potuto vedere il suo amato. La coppia però impietosì Zeus, Giove il dio più potente dell’Olimpo e permise al ragazzo di ritornare da Venere. Per sempre? Purtroppo no, i due erano costretti a vivere lontani per sei mesi all’anno, mentre ogni primavera Adone poteva ritornare nel mondo dei vivi e riabbracciare la sua tanto amata Venere e trascorrere così con lei una parte dell’anno. Ogni autunno invece, con i primi freddi, Adone avrebbe dovuto ritornare da Proserpina, la regina dell’oltretomba. Una curiosità: dalle lacrime versate da Venere che caddero sul sangue versato da Adone nacquero dei bellissimi fiori che noi oggi chiamiamo anemoni! Altra versione del mito narra che Adone fu quindi trasformato in un anemone, e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Questo mito per gli antichi Greci spiegava come l’alternarsi delle stagioni ci parli d’amore. Quando Adone ritorna sulla terra portando con sé l’amore per Venere, porta il calore dei sentimenti e quindi la primavera e l’estate, mentre, i mesi in cui i due sono costretti a rimanere lontani, senza amore, sulla terra, cadono le foglie dagli alberi e si accorciano le giornate, arriva l’autunno e poi l’inverno. Dal mito, però, Shakespeare si discosta con originalità, sviluppando il tema dell’amore non corrisposto, anticipato anni prima da Tiziano Vecellio in un dipinto per Filippo II di Spagna e Maria Tudor la Sanguinaria. Alcuni ipotizzano che Shakespeare abbia tratto ispirazione anche da lì e la sua poesia è la testimonianza di un mondo perduto e dimenticato, un mondo sospeso sul filo dell’orizzonte ma ci è utile oggi per la quotidiana resistenza alle difficoltà quotidiane e all’umana indifferenza, che la frenesia individualista del nostro tempo ci porta a vivere.

Favria, 25.01.2022 Giorgio Cortese

