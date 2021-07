Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo l’anno di stop per la pandemia, un anno grigio, ora tornano le emozioni, le risate, i sentimenti e i colori che solo Lunathica sa regalarci.

Il Festival Internazionale di Teatro di Strada, diretto da Cristiano Falcomer, si terrà dal 22 al 25 luglio con 42 spettacoli in 9 Comuni: Ciriè, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Mathi, Nole, Fiano, Lanzo Torinese e due new entry, Leini e Villanova Canavese.

Venerdì scorso la presentazione della rassegna a Palazzo D’Oria, con Falcomer (memorabile il suo ingresso in bici, perché la bici sarà una costante del festival) affiancato da Roberto Ferrero, sindaco di Villanova, Luca Bertino, sindaco di Nole, Fabrizio Casassa, vice sindaco di Lanzo, Lorella Nepote Fus, assessore alla Cultura di Mathi, Fabrizio Fossati, assessore alle Manifestazioni di Ciriè, Renato Pittalis, sindaco di Leini, Paolo Biavati, sindaco di San Maurizio e Luca Casale, sindaco di Fiano. Tutti entusiasti per il grandissimo ritorno.

«Un festival di questa portata, con 42 repliche in 4 giorni in 9 Comuni, non l’ho mai visto neanche io che faccio teatro da una vita – ha esordito Falcomer dopo aver ringraziato gli amministratori e gli uffici dei vari comuni per il lavoro svolto in questi mesi, i collaboratori del festival e i numerosi volontari -. Per noi si tratta di una grande sfida dopo un anno particolarmente difficile, un anno e mezzo di nulla in ambito teatrale. L’anno scorso cercammo di immaginare un festival a settembre, visto che a giugno non era possibile, ma con l’inasprirsi della pandemia dovemmo abbandonare il progetto. Quest’anno la situazione sembra finalmente in miglioramento ma non era comunque possibile pensare ad un festival di lungo periodo, visto che fino a pochi mesi fa non si sapeva come sarebbe andato con le aperture e le chiusure, con il rischio di partire e poi dover chiudere tutto in fretta e furia. E così abbiamo deciso di rivedere la formula del festival, di farlo rinascere. Quattro giorni con spettacoli in contemporanea sui vari Comuni, con diverse repliche, non solo la sera ma anche la mattina e il pomeriggio». Una formula che dà la possibilità agli spettatori di poter godere di molti spettacoli, quasi tutti quelli programmati.

«Non sarà solo un festival, ma una vera e propria festa di quattro giorni – ha rimarcato il direttore artistico di Lunathica -. E non sarà una manifestazione in tono minore, anzi abbiamo deciso di esagerare con 42 repliche da 13 compagnie internazionali da Italia, Argentina, Belgio, Indonesia, Perù, Spagna e Francia».

Tra le 42 repliche, 1 prima nazionale e 6 prime regionali, distribuite in 4 giornate con orario mattutino, pre-serale e notturno. Gli spettacoli sono replicati in contemporanea nei 9 Comuni grazie a un programma che darà la possibilità agli spettatori di muoversi tra i comuni aderenti al Festival, spostandosi da uno spettacolo all’altro. Gli spettacoli saranno accorpati in 3 circuiti: il Circuito della pista ciclabile che unisce Nole, Mathi e Villanova i comuni che sono attraversati dalla Corona Verde, nei quali gli orari sono mattutini o preserali. Lo spettatore avrà la possibilità di abbinare alla sua passeggiata tra i boschi anche gli spettacoli e una variegata offerta di attività collaterali che possono essere raggiunti in breve tempo e agevolmente.

Il Circuito degli aperitivi circensi che lega gli spettacoli programmati in orario preserale a Fiano, San Maurizio, Ciriè e Leinì. Un modo per associare ai momenti di spettacoli l’offerta enogastronomica del territorio.

E infine le Sere lunathiche che caratterizzano gli eventi previsti a San Francesco, San Maurizio, Ciriè, Lanzo e Leinì che beneficiano dell’oscurità per essere goduti pienamente.

Un festival “green”, dunque, con una predilezione per la mobilità sostenibile e che punta ad estendersi lungo il percorso della pista ciclabile. Nel tratto che unisce Villanova, Mathi e Nole, oltre alla programmazione tradizionale serale, sono previsti appuntamenti mattutini.

Incastonato tra il verde dell’Oasi Naturalistica dei Gorèt a Nole, il chapiteau del Teatro nelle Foglie sarà la location per alcuni spettacoli e simbolo di una visione bucolica e felliniana del circo, quella “mongolfiera preceduta da niente, che la sera prima non c’era e la mattina era là, davanti a casa mia” come raccontava il Maestro di Rimini parlando dei suoi sogni d’infanzia.

Mentre il Parco Urbano Due Laghetti di Villanova ospiterà (dal 23 al 25 luglio) un’area relax con un punto ristoro, musica dal vivo (a cura del gruppo Mangerei Teresa), laboratori d’arte circense e animazioni a cura di Atlas Circus e sedute di massaggi.

A Villanova Canavese e Nole, andrà in scena inoltre una versione aggiornata del Premio Gianni Damiano-sezione giovani con 4 compagnie (under 35) selezionate tra 62 proposte. Un sostegno alla creatività emergente delle giovani compagnie.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul portale Eventbrite.it a partire dal 12 luglio, e dal 14 luglio al punto informazioni in Area Remmert a Ciriè, via Andrea D’Oria 9, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

Presente alla conferenza stampa su Lunathica anche lo scrittore Francesco Altieri, noto per essere uno dei più grandi traduttori della letterature rumena in italiano. I proventi del suo libro “Il paese della nonna regina” saranno devoluti al festival (se acquistati in copia fisica durante la rassegna o sul sito internet dell’editore).

Il programma del festival internazionale di teatro di strada Lunathica

Giovedì 22 luglio

CIRIÈ, Area Remmert, ore 21.30: “OKIDOK – Slips Inside”; clown contemporaneo e danza; Belgio; durata 60 min.

NOLE, Oasi Naturalistica I Gorèt / Chapiteau, ore 21.30: “TEATRO NELLE FOGLIE – Ballata d’Autunno”; teatro d’ombre, mimo, acrobatica aerea, e giocoleria; Italia/Argentina; prima regionale; durata 60 min.

Venerdì 23 luglio

NOLE, Oasi Naturalistica I Gorèt / Chapiteau, ore 21: “TEATRO NELLE FOGLIE – Ballata d’Autunno”; teatro d’ombre, mimo, acrobatica aerea, e giocoleria Italia/Argentina; prima regionale; durata 60 min.

SAN MAURIZIO CANAVESE, Piazza Martiri della Libertà, ore 21: “KOLEKTIV LAPSO CIRK – Ovvio”; equilibrismo; Spagna; durata 50 min.

LEINI, Cortile Villa Chiosso, Piazza I Maggio, ore 21.30: “TEATRO NECESSARIO – Clown in Libertà”; Clown musicale; Italia; durata 55 min.

CIRIÈ, Tensostruttura Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9), ore 21.30: “OKIDOK – Slips Inside”; clown contemporaneo e danza; Belgio; prima regionale; durata 60 min.

LANZO, Piazza Allisio, ore 21.30: “L’ABILE TEATRO – Mago per Svago”; magia e giocoleria comica; Italia; durata 45 min.

VILLANOVA; Parco urbano Due Laghetti, ore 22.15: “DUO BOOM – Luci negli Abissi”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; acrobatica aerea, equilibrismo, flow arts; Italia; durata 50 min.

SAN FRANCESCO AL CAMPO, Piazza San Francesco d’Assisi, ore 22.30: “BUCRAÀ CIRCUS – El Gran Final”; clown; Spagna; prima nazionale (unica data italiana); durata 55 minuti.

Sabato 24 luglio

NOLE, Oasi Naturalistica I Gorèt / Chapiteau, ore 10.15: “TEATRO NELLE FOGLIE – Ballata d’Autunno”; teatro d’ombre, mimo, acrobatica aerea, e giocoleria; Italia/Argentina; prima regionale, durata 60 min.

MATHI, Parco Villa Bosso, ore 10.15: “L’ABILE TEATRO – Mago per Svago”; magia e giocoleria comica; Italia, durata 45 min.

VILLANOVA, Parco urbano Due Laghetti, ore 11.45: “GIACOMINO PINOLO – Mi metto in bolla”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; clown; Italia; durata 50 min.

LEINI, Parco San Valentino, Piazza I Maggio, ore 17.30: “TEATRO NECESSARIO – La Dinamica del Controvento”; giostra musicale; Italia; durata 120 min.

CIRIE, Tensostruttura Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9), ore 18.30: “EL MUNDO COSTRINI – The Crazy Mozarts”; clown musicale; Argentina; durata 45 min.

FIANO, Piazza Borla, ore 18.30: “BRUNITUS – Gushi”; clown e giocoleria; Argentina; durata 45 min.

LEINI, Cortile Villa Chiosso, Piazza I Maggio, ore 18.30: “TEATRO NECESSARIO – Clown in Libertà”, clown musicale; Italia; durata 55 min.

SAN MAURIZIO CANAVESE, Piazza Martiri della Libertà, ore 18.30: “KOLEKTIV LAPSO CIRK – Ovvio”, equilibrismo; Spagna; durata 50 min.

VILLANOVA, Parco urbano Due Laghetti

ore 18.30, “ALT-PONG – Slam”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; circo Contemporaneo; Italia/Perù; durata 30 min.

MATHI, Parco Villa Bosso, ore 21: “L’ABILE TEATRO – Mago per Svago”; magia e giocoleria comica; Italia; durata 45 min.

NOLE, Oasi Naturalistica I Gorèt / Chapiteau, ore 21: “TEATRO NELLE FOGLIE – Ballata d’Autunno”; teatro d’ombre, mimo, acrobatica aerea, e giocoleria; Italia/Argentina; prima regionale: durata 60 min.

SAN FRANCESCO AL CAMPO, Piazza San Francesco d’Assisi, ore 21: “BUCRAÀ CIRCUS – El Gran Final”; clown; Spagna; prima nazionale (unica data italiana); durata 55 min.

LEINÌ, Parco San Valentino, Piazza I Maggio, ore 21: “TEATRO NECESSARIO – La Dinamica del Controvento”, giostra musicale; Italia, durata 120 min.

LANZO, Piazza Allisio, ore 21.30: “CIRCO E DINTORNI – The Black Blues Brothers”, acrobatica comico musicale; Kenya; durata 50 min.

LEINI, Cortile Villa Chiosso, Piazza I Maggio, ore 21.30: “TEATRO NECESSARIO – Clown in Libertà”, clown musicale; Italia; durata 55 min.

FIANO, Piazza Borla, ore 22: “BRUNITUS – Gushi”, clown e giocoleria; Argentina; durata 45 min.

CIRIE, Tensostruttura Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9), ore 22: “EL MUNDO COSTRINI – The Crazy Mozarts”; clown musicale; Argentin; durata 45 min.

VILLANOVA, Parco urbano Due Laghetti, ore 22.15: “DUO BOOM – Luci negli Abissi”;

Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; acrobatica aerea, equilibrismo, flow arts; Italia; durata 50 min.

SAN MAURIZIO CANAVESE, Piazza Martiri della Libertà, ore 22.30: “KOLEKTIV LAPSO CIRK – Ovvio”; equilibrismo; Spagna; durata 50 min.

Domenica 25 luglio

NOLE, Oasi Naturalistica I Gorèt / Chapiteau, ore 10.15: “AMBIUR PUPPETS – Il Cacciatore di Sogni”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani Teatro di Figura e teatro delle ombre; Italia/Indonesia; durata 30 min.

MATHI, Parco Villa Bosso, ore 10.15: “L’ABILE TEATRO – Mago per Svago”; magia e giocoleria comica; Italia; durata 45 min.

VILLANOVA, Parco urbano Due Laghetti, ore 11.45: “GIACOMINO PINOLO – Mi metto in bolla”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; clown; Italia, durata 50 min.

LEINI, Parco San Valentino, Piazza I Maggio, ore 17.30: “TEATRO NECESSARIO – La Dinamica del Controvento”; giostra musicale; Italia; durata 120 min.

VILLANOVA, Parco urbano Due Laghetti, ore 18.30: “ALT-PONG – Slam”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; circo contemporaneo; Italia/Perù; durata 30 min.

CIRIE, Tensostruttura Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9), ore 18.30: “EL MUNDO COSTRINI – The Crazy Mozarts”; clown musicale; Argentina; durata 45 min.

LEINI, Cortile Villa Chiosso, Piazza I Maggio, ore 18.30: “TEATRO NECESSARIO – Clown in Libertà”, clown musicale; Italia; durata 55 min.

NOLE, Oasi Naturalistica I Gorèt / Chapiteau, ore 21: “AMBIUR PUPPETS – Il Cacciatore di Sogni”; Premio Gianni Damiano – Sezione Giovani; teatro di Figura e teatro delle ombre; Italia/Indonesia, durata 30 min.

LEINI, Parco San Valentino, Piazza I Maggio, ore 21: “TEATRO NECESSARIO – La Dinamica del Controvento”, giostra musicale; Italia; durata 120 min.

MATHI, Parco Villa Bosso, ore 21.30: “L’ABILE TEATRO – Mago per Svago”, magia e giocoleria comica; Italia; durata 45 min.

CIRIE, Tensostruttura Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9), ore 21.30: “EL MUNDO COSTRINI – The Crazy Mozarts”; clown musicale; Argentina; durata 45 min.

LEINI, Cortile Villa Chiosso, Piazza I Maggio, ore 21.30: “TEATRO NECESSARIO – Clown in Libertà”, clown musicale; Italia; durata 55 min.

SAN FRANCESCO AL CAMPO; Piazza San Francesco d’Assisi; ore 21.30: “BUCRAÀ CIRCUS – El Gran Final”; clown; Spagna; prima nazionale (unica data italiana); durata 55 min.

VILLANOVA, Parco urbano Due Laghetti, ore 21.45: “GIACOMINO PINOLO – Mi metto in bolla”; clown; Italia; durata 50 min.

