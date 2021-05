Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Viviamo ormai in un mondo all’insegna della guerra dei codici informatici, con l’intelligenza artificiale ancora più pervasiva e la lotta al cambiamento climatico che diventerà una chiamata alle armi obbligatoria. Prima di tutto però serve riscrivere il contratto sociale tra governi, aziende e cittadini, per capire questi anni ruggenti del XXI secolo andiamo a vedere cosa è successo negli anni venti dei secoli passati nell’ultimo millennio, per andare avanti nel futuro e capire quali scelte migliori, ricordiamoci della storia passata. Gli anni Venti dell’XI secolo sono per l’Europa cristiana un periodo di transizione. La prima parte del decennio è dominata dall’intesa tra Enrico II, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, e il Papa Benedetto VIII. Nel 1022 respingono insieme con le armi la pressione su Roma dei bizantini, padroni dell’Italia meridionale, e presiedono a Pavia un sinodo in cui vengono emanate norme contrarie al matrimonio degli ecclesiastici. Però nel 1024 muoiono. Con Enrico II, detto il Santo poiché sarà canonizzato nel 1146, finisce la dinastia degli Ottoni. Gli subentra Corrado II, primo esponente della dinastia Salica, che fatica un po’ a imporsi in Italia. Prima di essere incoronato imperatore a Roma da Giovanni XIX nel 1027, Corrado II riceve la corona d’Italia nel 1026 dall’arcivescovo di Milano Ariberto d’Intimiano, personalità che avrà un ruolo importante nell’estendere il potere della diocesi. Il Concordato di Worms, stipulato il 23 settembre 1122 nella città tedesca tra l’imperatore Enrico V e il papa Callisto II, è l’evento principale negli anni Venti del XII secolo. L’intesa pone fine alla lotta per le investiture, che riguarda il conferimento delle cariche di vescovo e di abate. Al Papa viene riconosciuta la priorità nell’investitura spirituale, ma si decide che in Germania, non in Italia e nel Ducato di Borgogna, essa sia preceduta dall’investitura relativa ai diritti feudali da parte dell’imperatore. Così il potere pontificio si assicura una larga autonomia. Non c’è pace però per l’Impero né per la Chiesa. Lotario II, successore di Enrico V, deve affrontare nel 1127 la ribellione del futuro Corrado III, che finirà per succedergli fondando la dinastia Hohenstaufen. Nel 1130, alla morte di Onorio II, successore di Callisto II, saranno eletti due Papi rivali, Innocenzo II e Anacleto II: il primo prevarrà solo nel 1137. Figure eccezionali segnano gli anni Venti del XIII secolo. Innanzitutto Francesco d’Assisi. Reduce dal viaggio in Medio Oriente che lo aveva visto incontrare il sultano al-Kamil, nel 1223 ottiene l’approvazione pontificia della seconda Regola del suo ordine religioso, meno rigorosa della prima, e realizza il primo presepe a Greccio in provincia di Rieti. Nel 1224 riceve le stigmate e muore nel 1226. In quel periodo sul trono imperiale c’è il carismatico Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, che nel 1228 è scomunicato dal papa Gregorio IX perché non si decide a intraprendere una crociata. Allora Federico II parte per la Terrasanta e qui si accorda pacificamente con il sultano al-Kamil, ottiene che Gerusalemme, di cui s’incorona re nel 1229, sia consegnata ai cristiani, ma priva di mura e indifendibile. In Asia muore nel 1227 Gengis Khan, sovrano dei mongoli che ha conquistato un impero immenso. Nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321 muore a Ravenna, in esilio, Dante Alighieri. Nel 1323 viene canonizzato Tommaso d’Aquino. Nel 1324 il filosofo Marsilio da Padova pubblica il Defensor Pacis, in cui sostiene che il potere dei sovrani non deriva da Dio, ma dal popolo: un cambio totale di paradigma. Sono anni di contrasti, in un’Europa sofferente per gli strascichi della grande carestia che l’ha colpita tra il 1315 e il 1317. In Germania prevale Ludovico il Bavaro, che il Papa francese Giovanni XXII, residente ad Avignone, si rifiuta di incoronare imperatore. Il tedesco marcia su Roma e nel 1328 riceve la corona imperiale come Ludovico IV dal capitano del popolo Giacomo Sciarra Colonna. Poi dichiara il Papa eretico e fa eleggere al suo posto Niccolò V. Quest’ultimo, scomunicato nel 1329, si sottomette a Giovanni XXII, ma il conflitto tra Ludovico IV e il papato resta aperto. La Chiesa ha risolto il Grande scisma d’Occidente nel 1417, ma gli anni Venti del XV secolo sono turbolenti. Nella guerra dei Cento anni tra inglesi e francesi, Enrico V d’Inghilterra si è imposto come reggente di Francia ed erede del re Carlo VI di Valois. I due monarchi muoiono però nel 1422 e si riapre il conflitto per il trono di Francia tra i figli: l’inglese Enrico VI (ancora in fasce) e il francese Carlo VII. L’Inghilterra sembra prevalere, ma nel 1429 scende in campo la giovane contadina Giovanna d’Arco, che si dice ispirata da forze divine e guida le truppe di Carlo VII che tolgono l’assedio alla città di Orléans. Giovanna sarà arsa viva dagli inglesi nel 1431, ma la sua azione avvia la riscossa vittoriosa della Francia. In Boemia si combatte la crociata hussita, con cui i cattolici cercano invano di schiacciare gli eretici cechi seguaci del teologo Jan Hus, finito sul rogo nel 1415. Negli anni Venti nel XVI secolo esplode il contrasto tra la Chiesa cattolica e Martin Lutero, che viene scomunicato da papa Leone X nel 1521. In Germania scoppiano violente rivolte mentre in Italia si affrontano i due sovrani più potenti d’Europa: il re di Francia, Francesco I, e l’imperatore germanico Carlo V, che è anche re di Spagna. Vinta la battaglia di Pavia nel 1525, Carlo V diventa padrone della penisola, ha condannato Lutero, ma entra in dissidio con il papa Clemente VII e nel 1527 invia le sue truppe nella città eterna. Ne consegue il sacco di Roma, con atrocità che lo stesso sovrano condanna. Nel 1521 Hernán Cortés ha conquistato il Messico in nome di Carlo V e nel 1522 sono tornati in Spagna i superstiti della spedizione guidata dal portoghese Ferdinando Magellano, ucciso nelle attuali Filippine nel 1521, che ha circumnavigato per la prima volta il pianeta. Scoppiata nel 1618, la guerra dei Trent’anni, che devasterà la Germania in modo spaventoso, comincia a svilupparsi negli anni Venti del XVII secolo. Nel 1620 le forze dell’imperatore cattolico Ferdinando II d’Asburgo vincono la battaglia della Montagna Bianca e sottomettono la Boemia protestante. Poi nel 1625 interviene a favore dei luterani il re Cristiano IV della Danimarca, che però viene battuto dalle armate imperiali, che ne invadono il Paese e lo costringono a ritirarsi dal conflitto nel 1629. La guerra proseguirà fino al 1648. Mentre gli eserciti combattono, progredisce la scienza: nel 1623 il matematico tedesco Wilhelm Schickard costruisce la prima calcolatrice; nel 1628 il medico inglese William Harvey descrive la circolazione sanguigna. Intanto nel 1620 sono arrivati in America i Padri pellegrini della nave Mayflower, progenitori degli Stati Uniti. Lo zar Pietro I il Grande coglie i frutti del suo lungo regno negli anni Venti del XVIII secolo. Nel 1721 si chiude con la vittoria sulla Svezia la Grande guerra del Nord e le forze russe avviano una campagna in Persia che porta altre conquiste. Nello stesso anno Pietro I si proclama imperatore. Quando il sovrano muore, nel 1725, il Paese è ormai una potenza di prim’ordine, proiettata su due continenti. Sempre nel 1725 l’esploratore danese Vitus Bering, al servizio della Russia, avvia una spedizione che si spinge fino alla penisola della Kamchatka, estremità orientale della Siberia. Più tardi giungerà a sbarcare sulle coste dell’Alaska: darà il nome allo stretto che divide Asia e America. Tra il 1700 e il 1722 a Marsiglia e in Provenza infuria l’ultima grande epidemia di peste in Europa, con circa 120 mila morti. Nel 1726 esce il romanzo di Jonathan Swift I viaggi di Gulliver. La morte di Napoleone, il 5 maggio 1821, apre gli anni Venti del XIX. secolo con i primi segnali di crisi dell’assetto imposto all’Europa dalle potenze restauratrici che avevano sconfitto Bonaparte. C’è il triennio liberale in Spagna dal1820-23, concluso però con il trionfo della reazione. Ci sono i moti carbonari repressi in Italia, nel Regno delle Due Sicilie e in Piemonte. Nel 1821 comincia la guerra d’indipendenza della Grecia contro i turchi, decisa dall’intervento franco-russo-britannico che annienta la flotta ottomana a Navarino nel 1827. In Sudamerica prosegue l’azione di Simón Bolivár contro il dominio spagnolo: l’ultima tappa è la liberazione del Perù nel 1824. Anche il Brasile, nel 1822, diventa indipendente dal Portogallo. E nel 1823 il presidente degli Stati Uniti James Monroe enuncia la dottrina per cui le potenze europee non devono ingerirsi negli affari americani. La Prima guerra mondiale termina nel 1918, ma le sue conseguenze s’irradiano negli anni Venti del XX secolo. In Italia nel 1922 va al governo Benito Mussolini, che nel giro di pochi anni impone la dittatura. In Unione Sovietica Iosif Stalin prevale nella lotta per la successione a Vladimir Lenin, morto nel 1924, e instaura un rigido dispotismo personale. In Germania fatica a consolidarsi la Repubblica di Weimar, obbligata a pagare ingenti danni di guerra e colpita dall’iperinflazione tra il 1921 e il 1923. La seconda metà del decennio vede una ripresa economica confortante, ma il 1929 stronca ogni speranza. Il crollo di Wall Street si riflette anche in Europa, con una crisi devastante che favorirà l’ascesa di Adolf Hitler. In Urss Stalin decide la collettivizzazione delle terre, espropriando e deportando i contadini più operosi: ne conseguirà pochi anni dopo una disastrosa carestia. Adesso il Covid-19 ha travolto l’umanità e cancellato un’illusione: le pandemie non appartengono al passato. Anzi. Sars-CoV-2 si è diffuso con inedita rapidità proprio per i tratti del mondo attuale: connesso, veloce, impreparato. E se il futuro non è noto, una certezza c’è: Covid-19 non sarà l’ultima pandemia. Per affrontare le prossime, però, ci sono le lezioni apprese finora.

Favria, 18.05.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Essere giovani ed essere vecchi sono due fasi dell’esistenza. Nella prima si anela alla conoscenza, nella seconda è la conoscenza stessa che ci rivela la nostra ignoranza. Felice martedì.

Commenti