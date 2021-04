Chi salva…..

Chi salva un uomo salva il mondo intero recide un detto del Talmud, che sottolinea come sia iscritta in ogni essere umano la capacità di opporsi al male e come, anche attraverso l’azione individuale, si possano compiere gesti di enorme rilevanza equiparabili a salvare il mondo intero. Ecco io aggiungere chi salva un albero salva tutta l’umanità presente e futura. Personalmente come a volte con superficialità dettata da molte altre esigenza tra cui il nascondersi sotto la sicurezza si provvede all’abbattimento di alberi che sono indispensabili con la fotosintesi a rilasciare ossigeno per noi esseri umani. Gli esperti calcolano che la fotosintesi pareggi le 10000 tonnellate di ossigeno al secondo consumate dalla respirazione di tutti gli organismi viventi e dalla combustione di materiale organico sulla Terra. Una stima indica che un grande albero che abbia un diametro di 100 cm ad altezza petto di un uomo, rilascia 0.31 Kg di ossigeno al giorno. Un albero più piccolo, diametro 30 cm circa, rilascia solo 0.06 Kg al giorno. Per confronto un essere umano usa mediamente 0.84 Kg di ossigeno al giorno per la respirazione. Ritornando alla frase iniziale oggi purtroppo è difficile associare questa frase ad una società come quella odierna, orientata all’individualismo e fondata, non sulla cooperazione, ma sul raggiungimento spregiudicato dei propri scopi. La libertà personale dovrebbe essere il giusto connubio tra il perseguimento di obiettivi personali e il bene della comunità ed il tempo per salvare il pianeta sta finendo, e non esiste un pianeta B e smettiamola di fare finta di non vedere l’elefante della crisi ecologica nella stanza del nostro comune pianeta, la Terra, il pianeta blu!.

Favria, 22.04.2021 Giorgio Cortese

Mentre gli esseri umani discutono. La natura agisce.

Commenti