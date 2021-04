Alea iacta est, il dado è tratto!

Secondo Svetonio, De vita Caesarum, Giulio Cesare pronunciò tale espressione prima di attraversare il Rubicone con i suoi soldati alla volta di Roma, violando la legge che proibiva l’ingresso in armi dentro i confini dell’Italia e dando così il via alla seconda guerra civile. Questa frase è usata in italiano quando si prende una decisione per la quale non si può più tornare indietro e dalla quale non si può più recedere. Una decisione non è mai facile da prendere perché ci può cambiare la vita. Un a decisione può portarmi sull’orlo di un precipizio, farmi precipitare o salire in alto. È un passo nuovo in un futuro che forse non conosco del tutto, perché mi può far perdere tutto o ritrovare il perduto. Nella vita quotidiana niente è più difficile, e pertanto più prezioso, della capacità di decidere, ma la nostra forza come esseri umani è il potere delle nostre decisioni che prendiamo lungo i bivi del nostro quotidiano cammino dove incontriamo le altre vite, conoscerle o non conoscerle, viverle a fondo o lasciarle perdere dipende soltanto dalla scelta che facciamo in un attimo; anche se non lo sappiamo, tra proseguire dritto o deviare spesso si gioca la nostra umana esistenza, e quella di chi ci sta vicino. Ed è proprio nel momento delle decisioni che si plasma il personale destino, il mio si è plasmato il 28 gennaio ad un mese esatto, casi della vita dal mio compleanno. Una cara persona saputo della mia decisione mi ha detto che l’unica maniera di prendere la decisione giusta sarebbe quella di sapere quale sia quella sbagliata. Ma dopo aver meditato per giorni e ripensato attentamente ho preso questa decisione che sarà sicuramente l’inizio di qualcosa che mi porterà nel vorticoso fiume della vita verso un luogo, forse mai neppure sognato al momento di decidere. Sicuramente prima di questa importante decisone c’è sempre la più coraggiosa che prendo ogni giorno, quella di sorridere sempre e comunque per cercare di essere sempre di buon umore.

Favria, 5.04.2021 Giorgio Cortese

Se al mattino per andare avanti il vento non serve, allora uso i remi cercando sempre di sorridere alla vita

