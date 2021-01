Il tempo…

Il tempo ci rapisce, e il cielo è solo in inverno, senza rondini e richiami di festosi pennuti alla sera. Come vola il tempo, sembra solo adesso quell’attimo alla mattina al sorgere del sole, le nostre giornate, irripetibili ed insieme consuete che paiono uguali, ma non lo sono. Passata la giornata, sono più vecchio di un giorno, e alla sera i pensieri s’intrecciano in refoli di emozioni, mentre la giornata volge al termine e profondissima, cupa, nel suo indaco. Alla sera penso alla giornata appena trascorsa, dopo aver passato il pomeriggio, dove il tempo sembra fermarsi, ma lesto vola verso sera, che arriva improvvisa. Che bella la sera con la tenerezza che mi ha lasciato il giorno. Alla sera sembra quasi che tutti ci guardiamo intorno, per capire il domani prima di entrare nella buia notte, con la luce della speranza che il mondo va sempre avanti ed il giorno luminoso rincorre l’oscurità ed una nuova alba nascerà dopo il momentaneo tunnel della notte

Favria, 30.01.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno non dobbiamo avere paura della vita, ma abbiamo sempre la passione per una vita che a sia davvero degna di essere vissuta!

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

