Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La situazione della pandemia è in generale di crescita attenuata; l’indice di trasmissibilità su scala nazionale resta di poco sopra 1; e si va stabilizzando, disomogeneamente purtroppo tra le regioni, anche il numero dei ricoveri. A Castiglione ad oggi risultano confermati quattro casi.

Dopo un calo in agosto, ha ripreso ritmo la campagna vaccinale, che ha raggiunto più di 37 milioni di persone completamente vaccinate a livello nazionale; in Piemonte questa cifra ha superato i tre milioni.

Per quanto riguarda il punto vaccinale di Castiglione, il Comune sta predisponendo la ripresa delle attività, ed in particolare sta verificando le disponibilità pervenute da studenti e famiglie del locale Istituto Comprensivo, per una giornata dedicata a ragazze e ragazzi dai 12 anni in su a garanzia di un rientro a scuola sicuro ed in presenza.

“È importante sottolineare – spiega il Sindaco Loris Lovera – che solo una capillare opera di vaccinazione aiuta in questo momento a tenere bassi i numeri di forme gravi, ricoveri e decessi, che sono prevalenti proprio tra le persone non vaccinate, e quindi più esposte. A questo proposito, il punto vaccinale di Castiglione riprenderà la propria attività a settembre, con tutto l’impegno possibile in collaborazione con ASL e medici. Riteniamo inoltre importantissimo garantire un rientro a scuola il più sicuro possibile, e il più possibile in presenza, prevenendo e minimizzando l’eventuale nuova necessità di DAD. Per questo, il Comune di Castiglione Torinese, in collaborazione con l’ASL TO4 e l’Istituto Comprensivo di Castiglione Torinese, ha deciso di organizzare una giornata dedicata alle vaccinazioni, appunto presso il centro vaccinale di Castiglione”.

L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi dai 12 anni in su che frequentano l’istituto Comprensivo, indipendentemente dal Comune di residenza e dalla collocazione della scuola.

l vaccini somministrabili saranno Pfizer o Moderna e la giornata di vaccinazione, se verrà raggiunto il numero minimo di richiedenti, sarà sabato 4 settembre 2021.

Per manifestare l’interesse a questa iniziativa era necessario prenotarsi entro le ore 12 di lunedì 30 agosto 2021, scrivere una email all’indirizzo vaccinocastiglione@gmail.com indicando: Cognome e Nome dello studente; data di nascita; Comune di residenza; codice fiscale ed un numero di telefono di recapito.

Qualora venisse raggiunto il numero minimo per l’attivazione della giornata vaccinale, si riceverà una mail o telefonata di conferma con l’indicazione dell’orario in cui presentarsi presso il centro vaccinale, che ricordiamo si trova in via Torino 235 a Castiglione Torinese.

Si verrà avvisati anche in caso il numero non venisse raggiunto, per consentire comunque a famiglie e studenti di organizzarsi al meglio.

All’iniziativa potranno partecipare tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Castiglione Torinese che abbiano già compiuto 12 anni, sia chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già registrato su www.IlPiemontetivaccina.it. In quest’ultimo caso non è necessario cancellare la prenotazione/adesione, in quanto sarà il sistema a farlo in automatico dopo l’avvenuta vaccinazione. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su www.ilPiemontetivaccina.it), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Tutti i cittadini possono partecipare alla campagna di vaccinazione attivando la preadesione sul sito della Regione www.ilpiemontetivaccina.it.; la preadesione è condizione necessaria per poter accedere alla vaccinazione.

Restano attive tutte le misure di corretta informazione, aiuto e sostegno alla cittadinanza, con tutta l’attenzione che va mantenuta in questa fase di progressiva uscita dall’emergenza.

Commenti