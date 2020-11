4 novembre 102 anni dopo!

Centodue anni fa, il 4 novembre, si concludeva con la firma dell’Armistizio di Villa Giusti la Prima Guerra Mondiale, una carneficina che ha annientato la vita di milioni di giovani e poi ha lasciato come regalo al Mondo stremato dalla guerra l’epidemia della Spagnola. Oggi la data che segna la liberazione dal primo conflitto mondiale viene celebrata come Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un momento di ringraziamento e gratitudine per il loro instancabile lavoro. Oggi più che mai, non possiamo che essere estremamente grati alle Forze Armate per la presenza al fianco dei cittadini durante ogni emergenza, non ultima quella epidemiologica da Coronavirus che ci ha tormentato per tutto il corso del 2020.Oggi che la parola emergenza ha invaso le nostre quotidiane giornate, entrando con la pandemia a far parte del vocabolario di ogni giorno, il ruolo di chi lavora in condizioni di pericolo e di urgenza è ancor più importante. Ringraziare le Forze Armate per il loro fondamentale contributo nei momenti più difficili non deve però condurci a essere indolenti di fronte agli eventi catastrofici. La cultura dell’emergenza non può mai prevalere né trasformarsi nella normalità nella nostra Patria e dove non solo il virus ma anche le alluvioni, i terremoti e le calamità naturali destabilizzano con inquietante frequenza l’Italico Stivale. Ricordiamoci sempre che le Forze Armate non sono il braccio forte al quale possiamo delegare la nostra responsabilità di cittadini, bensì rappresentano una mano tesa verso di noi, stringendo la quale possiamo mirare al rispetto, insieme, dei principi repubblicani fondati dal sangue di chi è morto per la Liberazione del nostro Paese per la costruzione di una democrazia che sia tale, per tutti noi italiani, W l’Italia!

Favria, 4.11.2020 Giorgio Cortese

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta.

La vita è bellissima, e ne assaporarne ogni minuto perché non sappiamo mai ce ne sarà ancora. Per assaporala meglio vieni a donare, Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 6 NOVEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti