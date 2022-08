Esponevano in uno stand di accessori per telefonia mobile oltre 100 tra display, batterie ed auricolari marchiati Samsung, Huawei ed Apple, tutti contraffatti. La scoperta, effettuata dalla guardia di finanza di Borgosesia (Vercelli), rientra in un’operazione allargata a tutta la provincia che ha portato al sequestro di 4.800 articoli contraffatti e non sicuri.

Tra questi c’erano i prodotti in vendita in un’attività commerciale della cittadina valsesiana, falsificati in modo che potessero trarre in inganno il potenziale cliente sull’autenticità e sulla sicurezza dei prodotti commercializzati. Nel capoluogo le fiamme gialle hanno sequestrato 4.700 tra prodotti di bigiotteria, articoli per parrucchieri e mascherine, tutti privi dei requisiti di sicurezza imposti dall’Unione Europea. I controlli, in questo caso, sono stati effettuati in due negozi di articoli etnici e casalinghi.

Commenti