Sig. Brescia mi permetta….. Sul 25 aprile anche i Fratelli d’Italia

Buonasera, Mi permetta, in ordine all’editoriale sul suo settimanale del 28 Aprile 2020, a firma del Sig. Alessandro Brescia, un appunto e una risposta allo stesso.

L’appunto e non me ne voglia, e’ riferito al privilegio di tribuna, permesso all’editorialista di criticare il centro destra, per il comunicato del proprio candidato Sindaco, con riferimento alla ricorrenza del XXV Aprile, ritenuto sempre dall’editorialista, cito: ” equilibrato facendo attenzione a non far comparire le parole censurabili, forse per non creare disordini nella propria coalizione….”, In sostanza il sig. Brescia, candidato anch’egli alla carica di sindaco, utilizza il suo settimanale ad “usum delphini” , per la sua campagna elettorale. Il che mi permetta, sommessamente, non lo considero corretto per la forma e a maggior ragione nella sostanza che egli articola. Se spazi a sinistra, il sig. Brescia vuole crearsi, non credo sia utilistico denigrare il centro destra usando la festa della liberazione, attraverso un settimanale, il quale semmai, dovrebbe offrire diritto di Tribuna a tutti.

In quanto ad alcuni passi dell’editoriale, vorrei far presente al sig. Brescia che, Fratelli d’Italia, nella figura del Vicepresidente del Senato, senatore La Russa, ha proposto che, la festa della liberazione, potesse diventare la festa di tutti i caduti di tutte le guerre armate e dei caduti della guerra al COVID-19 e che si suonasse la canzone del Piave, non gia’ come provocazione,figuriamoci, bensi’ per superare le divisioni che questa festa porta e che ancora dopo 75 anni, imperterriti si voglia rimarcare questa divisione. Ricordo, sommessamente al Sig. Brescia, quando parla della cerimonia di investitura della senatrice a vita Liliana Segre’, polemizzando che, l’allora presidente Fini si reco’ alla Knesset e incontro’ a Roma il Rabino capo nel ricordo della shoa. Quindi su questo fronte, egregio sig. Brescia, nessuna “lectio magistralis”.

Infine, sig. Brescia, lei dovrebbe tacersi per il buon gusto della celebrazione del 25 Aprile, di citare in modo scomposto Giorgia Meloni, presidente di FDI. E visto che lei si richiama sempre all’antifascismo e al rispetto della costituzione, le ricordo che la costituzione e’ di tutti e noi di FDI la onoriamo e la rispettiamo e l’assicuro che, non c’e’ nessun rigurgito ne tantomeno la possibilita’ della rinascita del fascismo. Il fascismo e’ morto e sepolto e l’antifascismo in assenza del fascismo non ha senso. Avrebbe senso una festa della liberta’ e della democrazia contro tutti i totalitarismi, vecchi e nuovi, ma non questa cosi concepita. Rispetto a chi fu antifascista in epoca fascista, pagando sulla sua pelle.Ma non ha senso ululare oggi al fascismo in agguato, dopo 75 anni, mentre del comunismo ancora vigente in Cina e assai piu vicino del tempo, non si parla piu, tantomeno dei suoi orrori. Ricordo sempre al Sig. Brescia che , il centro destra ha governato questa nostra Italia dal 1994 al 1996 e dal 2001 al 2005 e non si sono viste ne marce su Roma, ne tantomeno sospensione della costituzione, come oggi sta succedendo, ne prigionieri, nulla che potesse configurarsi con il ritorno del fascismo.

Lei Sig. Brescia e’ giovane, anagraficamente parlando, guardi avanti ,guardi al futuro. E lei puo’ stare sereno che, se il centro destra, dovesse governare questa citta’, lo fara’ con grande senso del dovere, dell’attenzione che la citta’ merita, del recupero dei rapporti fra il comune e la cittadinanza, con competenza, capacita’ e spirito di servizio, essendo consci che dovremo riparare tutti i danni economici e finanziari generati da una mala gestio con una amministrazione di centro sinistra sin dal 1995 al 2015 nella quale lei, Sig.Brescia, ha avuto un ruolo non secondario, in quanto assessore allo sport e assessore alle finanze. Si concentri a proporre soluzioni per la sua citta’, se ne ha ben donde e non nascondersi dietro la foglia di fico dell’antifascismo e del rispetto della costituzione. E infine sig. Brescia, cosa ne pensa della rivisitazione di Bella Ciao , da parte di una delle icone della sinistra,Francesco Guccini? “… gli invasori Salvini e berlusconi con il fascio della Meloni che vorrebbe ritornar , o partigiano portali via con il XXV Aprile”. Mi dica lei se la festa della liberazione e’ una festa di tutti o solo di una parte?

Giuseppe Di Bella

coordinatore Cittadino di Fratelli d’italia , Venaria Reale

Solo per dirle che Alessandro Brescia collabora con questa testata non da oggi, non da ieri, non da quando si è candidato a sindaco, ma da anni. Tutto qui!

Liborio La Mattina

Direttore La Voce

