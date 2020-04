La S. Messa corre sul social.

In tempo di quarantena da Coronavirus la S. Messa corre sui social, ha fatto nascere in me un motivo di riflessione, uno stimolo ad approfondire il senso dell’andare a Messa, o a scoprire forme di preghiera diverse. Durante la Santa Messa ho pensato a tutti i morti causati da questa epidemia e solo l’amore di Cristo può illuminare e scaldare il cuore di tanti italiani e delle tante famiglie che in questi giorni vivono il dramma della malattia, della perdita dei propri cari, o anche solo la paura del contagio e la fatica di una gestione totalmente diversa della propria quotidianità. Che bello ascoltare la S. Messa purtroppo non nella bella chiesa parrocchiale tanto cara, ma presente lo stesso, vicino e stretto nella preghiera ma distante nella mia casa, secondo le disposizioni emanate per fronteggiare il coronavirus, eppure in comunione. Penso ai social network, che sono strumento di solitudine e che adesso mi fanno scoprire il senso della Comunità, che si unisce nell’ascoltare un Rosario, che permettono la consolazione dell’adorazione eucaristica. Ma sono consapevole che le frontiere tra reale e virtuale non sono nette, per cui mantengo una certa prudenza e sono guardingo. Oggi il digitale cerca di portare ad una progressiva dematerializzazione. Alla fine ciò che è materiale a volte mi appare lento e pesante. Ma come cristiano la salvezza riguarda tanto le anime quanto i corpi. È Dio che ha creato la materia, e poi l’ha assunta, con tutta la sua bellezza e tutta la sua opacità, quando si è fatto uomo. E non potremo incontrarlo se proviamo a disincarnarci dalla nostra umana quotidianità per potere reggere alla prova della vita, facendo percepire a tutti la bellezza del credere e portando a riconoscere e praticare il giusto senso dell’esistenza, nell’ascolto vitale della Parola di Dio capace di attestare la verità che rende liberi. Grazie don Gianni e a tutti quelli che hanno collaborato

Favria, 16.04.2020 Giorgio Cortese

Spero che prima o poi il sereno arrivi per tutti e a ognuno di voi anche se non vi conosco vi auguro di cuore che la vostra vita sia sempre come un cielo azzurro limpido e sereno coraggio e buona vita.

Commenti