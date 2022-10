28 ottobre 1922

Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo, ricordiamoci che la dimenticanza porta a fare ripetere gli eventi una seconda volta, la memoria è riscatto e attenzione.

In un’epoca come la nostra, dominata dalla fretta di trovare soluzioni immediate senza curarsi di esaminare le radici dei problemi, è importante fare buon uso della memoria, ma la memoria in Italia, oltre a essere fragile, è anche perennemente divisa, con il risultato che le commemorazioni introdotte per legge sortiscono spesso l’effetto di favorire schematismi narrativi che eludono il nodo cruciale delle responsabilità. Il 28 ottobre 2022 cadono i cent’anni dalla Marcia su Roma. Il 28 ottobre del 1922, la marcia su Roma che non fu allora un fulmine a ciel sereno. Fu preceduta da anni di comportamenti illegali, di proclami minacciosi, di insurrezioni promesse. Anni, soprattutto, di violenze: il numero di morti, feriti, vittime di aggressioni, persone minacciate è impressionante. Per non parlare di sedi politiche o istituzionali occupate, distrutte, bruciate, di manifestazioni interrotte, di persone terrorizzate, di cittadini umiliati. Si stenta a credere che tutto ciò non abbia provocato normali interventi di ordine pubblico o reazioni straordinarie da parte dello stato e che abbia potuto contare sulla passività o sulla complicità di grandissima parte della classe dirigente. Ecco fare memoria di quanto sopra scritto ci serve per ricordare dopo cento anni per l’attualità inquietante di quello sgradevole evento, che pure merita di essere ricordato per la lunga e nefasta incidenza che ha avuta sulla storia della nostra Patria. Con la marcia su Roma ebbe inizio la lunga dittatura fascista. Se i nostalgici del vecchio regime si apprestano a celebrarne i fasti, allora oggi più che mai per ogni autentico democratico quel 1922 merita di essere ricordato, se non altro, per fare tesoro di un prezioso, anche se drammatico, insegnamento della storia. Si potrebbe pensare che, dopo oltre 77 anni di vita democratica, quanto è avvenuto nel 1922 sia soltanto una lontana memoria; ma non è così: sappiamo che nessuna democrazia è mai acquisita definitivamente, ma va ogni giorno difesa da quanti, apertamente o surrettiziamente, intendono (s)travolgerla. Ecco perché non è fuori luogo, a un secolo di distanza, domandarsi perché il fascismo riuscì allora ad affermarsi e perché questo rischio di stravolgimento del sistema democratico è ancora di fronte a noi, sia pure in un contesto profondamente mutato. Come l’abbondante bibliografia su come il fascismo divenne una dittatura ha posto in evidenza, due furono le cause fondamentali dell’affermarsi del regime: i profondi ed apparentemente insolubili contrasti tra le forze democratiche e l’ignavia, se non l’aperto sostegno offerto al nascente regime dalla monarchia, nonché da parte di componenti non marginali delle élite di allora che si erano illuse di potere superare ed alla fine governare il fascismo. Queste riflessioni potranno essere da qualcuno, e forse da molti, ritenute lontane dalla realtà: ma un’attenta riflessione dell’attuale stato di salute della democrazia italiana dovrebbe inquietare coloro che intendono tenere alta la guardia contro le ricorrenti minacce autoritarie: parziali e limitate oggi, e lo sembravano anche ieri, nel 1922 ma non per questo meno pericolose. Il tasso di litigiosità tra i parti all’opposizione ha portato alla vittoria la destra con la fiamma tricolore. Tranquilli non soffro della sindrome di Cassandra, ma vigilare e fare memoria del passato e spronare i partiti di tornare a contatto con gli elettori per evitare che tutto scivoli sulla mediocrità quotidiana della superficialità che è il brodo di cultura, da cui attinge il fascismo.

Pertanto è sempre attuale l’appello di don Sturzo “ A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della Patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà.”

W L’Italia, W la democrazia.

Favria, 28.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Sono consapevole che non sono niente e non sarò niente, ma dentro di me ho tutti i sogni del mondo. Felice venerdì.

Commenti