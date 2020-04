25 aprile. Viva l’Italia, l’Italia che resiste…

PER UN 25 APRILE ALTERNATIVO !!!Viva l’Italia, l’Italia che resiste…In questi giorni in cui molti sentono acutamente il distacco fisico dai propri cari, vogliamo offrire una canzone che ci accompagni verso il 25 Aprile che sarà certo diverso, ma ugualmente partecipato… on-line.Da un’idea proposta dagli amici Luciano Cesca e Marco Origlia, una canzone interpretata da Luciano Cesca (* sonoro registrato su cellulare) in un video preparato appositamente per questa occasione dall’Anpi.Coraggio… resistiamo!