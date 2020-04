25 aprile. Viva la Liberazione, Viva la libertà!

Cari Concittadini, tra pochi giorni celebreremo una delle date più importanti per il nostro Paese, la ricorrenza del 25 Aprile.

Nel 1945 l’Italia vedeva la nascita della democrazia e riconquistava uno dei valori che sono il pilastro della civiltà umana, la libertà.

In quei momenti un intero popolo, uomini, donne, bambini, si riversava per le strade, nelle piazze, dando voce ad uno spirito rimasto represso per troppo tempo.

Oggi, a distanza di 75 anni, quelle stesse vie sono vuote, avvolte nel silenzio.

Stiamo vivendo in prima persona, sulla nostra pelle, quanto vissuto da chi ci ha preceduti, la lotta e la resistenza.

Il nostro è un nemico invisibile ma non per questo meno pericoloso, tutt’altro, è subdolo e forte.

Ma noi siamo difesi da un grande esercito che lotta in prima linea, composto da medici, infermieri, ricercatori, che lavorano incessantemente per tutelare la nostra salute.

E’ un esercito che combatte con armi leali e pacifiche, farmaci, tamponi, dispositivi di protezione individuale.

Questo sarà per noi un 25 Aprile che va oltre la celebrazione della nostra storia.

Stiamo ripercorrendo con i nostri passi le stesse tappe già tracciate da chi prima di noi ha lottato, a costo della propria stessa vita, per la conquista della libertà.

Non potremo essere tutti insieme in piazza a vivere un momento di gioia.

Tuttavia, questo non ci impedirà di rimanere uniti, idealmente ma più vicini e più stretti che mai.

Abbiamo dovuto rinunciare a celebrare questa importante ricorrenza seguendo il programma già condiviso con la sede settimese di A.N.P.I., ma ugualmente, nel massimo rispetto delle attuali prescrizioni di ordine pubblico e sicurezza, renderemo il giusto tributo a questa data.

Nonostante la nostra circolazione in questi giorni sia sensibilmente ridotta, abbiamo voluto affiggere in diversi punti della Città il manifesto che porta i colori della nostra Italia, affinchè facesse da cornice allo splendido quadro che Voi avete creato nelle ultime settimane, animando le nostre vie con il tricolore che fiero sventola dalle finestre e dai balconi delle Vostre case.

Durante la giornata del 25 Aprile l’Amministrazione Comunale renderà omaggio al monumento che commemora i nostri concittadini caduti in nome della Resistenza.

Io e la nostra Sindaca, insieme al Presidente della sezione locale A.N.P.I., deporremo una corona d’alloro lì dove ogni anno la Città si riunisce per le celebrazioni.

Quest’anno quello stesso luogo sarà vuoto, Voi sarete responsabilmente nelle Vostre abitazioni, e Vi ringrazio di cuore per questo ulteriore sacrificio.

Ma quel giorno più che mai sarete tutti con noi, saliremo insieme quei gradini, uno ad uno.

Le nostre braccia che offrono in omaggio la corona saranno le braccia di tutta la nostra Settimo, una Città che ricorda i caduti per la Liberazione ma anche i propri cari che non ce l’hanno fatta a sconfiggere l’attuale nemico.

Quella corona sarà anche simbolo di speranza per chi ora soffre, di forza per chi combatte, di voglia di rinascita per tutti noi, perchè insieme ce la faremo, ci rialzeremo, canteremo nuovamente per le vie della nostra Città, ci incontreremo, in nome del bene più prezioso che ci è stato donato, la Libertà.

Viva la Liberazione, Viva la libertà!

La Presidente del consiglio comunale di Settimo Torinese

Carmela Vizzari

Commenti