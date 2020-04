25 Aprile. Un fiore virtuale

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il 25 Aprile, data fondamentale della storia d’Italia, quest’anno non potrà essere ricordato con i cortei e le manifestazioni in piazza. Il 75esimo anniversario della Liberazione dal regime fascista, dall’occupazione militare tedesca e da una drammatica guerra cade in piena quarantena.

Nonostante le difficoltà, l’ANPI, erede storica di chi si impegnò per la libertà e per la democrazia, si propone di rinnovare la memoria della Resistenza Italiana.

Porta un fiore virtuale ai nostri partigiani caduti, agli internati militari, agli operai deportati dopo gli scioperi del 1944 e ricorda le donne e i civili che operarono, sotto le bombe e il coprifuoco, a sostegno dei patrioti e dei perseguitati.

In questa situazione di allarme sanitario e sociale riafferma che quelle pagine nefaste della nostro passato non si ripeteranno mai più, che antifascismo e libertà sono e saranno i valori centrali della convivenza civile.

Il 25 Aprile non è una giorno qualunque, si collega idealmente al Primo Maggio e al 2 Giugno, tre feste civili che stanno alla base dell’Italia repubblicana. Sono feste che testimoniano le speranze e le idee che sono confluite nella nostra Costituzione, che da decenni ci garantisce la democrazia e la pace. Oggi, il 25 aprile assume anche il valore simbolico di una Festa della ri-partenza dopo il covid-19, della ricostruzione sociale ed economica, della solidarietà fra le generazioni e della comprensione verso i cittadini colpiti dal contagio.

Per questo motivo lanciamo l’iniziativa #75liberazione: vi invitiamo ad inviare all’ANPI (mail anpi.crescentino@gmail.com, mari.vit@alice.it) pensieri, foto, disegni, poesie o altro che raccontino la Liberazione del 1945, la libertà, la democrazia, la Costituzione ed il momento attuale. Con questa iniziativa vogliamo dare un senso alla memoria e all’impegno, un segno di condivisione. Creeremo una piazza virtuale con i post e le immagini che ci manderete.

Siamo costretti all’isolamento, se al contrario ci riconosciamo gli uni negli altri, potremo tornare a guardare al futuro con coraggio, come fu 75 anni fa, davanti alle rovine della dittatura e della guerra. Intanto, possiamo firmare l’appello e fare una donazione per Caritas e CRI sul sito www.25aprile2020.it

Una volta passata la pandemia, saremo tutti chiamati a ricostruire una società più giusta, più equa, più sostenibile. L’ANPI ci sarà. Viva la festa della Liberazione e della lotta contro il virus, il riscaldamento del pianeta, le disuguaglianze socio-economiche, le guerre che continuano e distruggono popoli e risorse.

Marilena Vittone

presidente della sezione ANPI di Crescentino, Fontanetto Po e Lamporo:

