25 aprile. Un contributo di Alice ! (4 anni, nipotina di Pierangelo Monti)

PER UN 25 APRILE ALTERNATIVO !!!Un contributo di Alice ! (4 anni, nipotina di Pierangelo Monti)Un bellissimo contributo ci giunge da Alice, 4 anni, che legge con grazia impareggiabile una poesia di Gianni Rodari.Fra tanti discorsi e immagini che pubblichiamo in questa “maratona” per il 25 Aprile, senz’altro il contributo di Alice è quello che più di tutti sa donarci serenità e gioia.Pubblichiamo qui, con l’autorizzazione dei genitori, il video che commuoverà e farà sorridere tutti, e darà speranza per il futuro. Da nonno Pierangelo a mamma Elena sino ad Alice, infatti, tre generazioni (e noi con loro) dicono: “VIVA LA PACE, ABBASSO LA GUERRA”.Alice recita la poesia da un foglio (scritto e disegnato dalla mamma) con grande naturalezza, anche se ovviamente non sa ancora leggere.Grazie!!!