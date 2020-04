25 aprile. Un contributo dell’Artista Caterina D’Amico

Riceviamo per questo 25 Aprile un video dell’Artista Caterina D’Amico nel quale l’obiettivo indugia sui particolari di una sorta di affresco corale sull’Olocausto.

“Il silenzio è il miglior commento per i quattro grandi pannelli pittorici di Caterina D’Amico. Non ci sono parole per descrivere la realtà su cui si soffermano, dolorosamente. I corpi che essi lasciano vedere sono solo ombre, il cui spirito continua a gravare sul genere umano nel quale è maturato il progetto di quella realtà. L’incompiuto che compare nell’ultimo pannello esprime una ferita irrimarginabile: quella inferta nel corpo dell’intera umanità e quella che lacera l’anima di ogni singolo sopravvissuto.”

Ringraziamo Caterina, che già in passato ha prestato la sua arte all’Anpi. Ricordiamo il monumento che regalò alla Sede di Chiaverano in occasione del 60° dalla Liberazione. Nei nostri archivi abbiamo trovato le immagini di quel giorno di festa, una delle quali vi proponiamo a distanza di 15 anni. Ancora grazie, Caterina.

Caterina D’Amico, «Crimini di guerra», 2005 – ferro, terracotta, gesso: cm 50x45x220

Opera realizzata nel 2003 per l’ANPI di Ivrea e del Basso Canavese

Questo è il giorno più adatto e significativo per guardare in raccoglimento il breve video. Come ben ci ricorda il presidente del MIR Pierangelo Monti, 75 anni fa si consumò il sacrificio del teologo e pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, assassinato dai nazisti per la sua opposizione al regime. Così che quel martirio si lega oggi al pianto di chi ha persi i suoi cari per la pandemia in corso ed al ricordo della Passione, evento che coinvolge credenti e non, e fa riflettere. Poi verrà la Resurrezione, in cui ciascuno crede o spera. Quella di millenni fa, che sempre si riverbera nelle nostre coscienze, oppure quella del 1945, o del momento attuale.

Commenti