25 aprile. Riflessioni del compagno Bruno Barettini di Cuorgné

Il compagno Bruno Barettini di Cuorgné ci regala tre sue opere per la festa di Liberazione ed una sua riflessione

Si tratta di sue incisioni all’ acqua forte su rame, dedicate alla Resistenza e al 25 Aprile. Grazie!

Mario Beiletti

25 Aprile 2020

Il 25 Aprile 2020 può e deve essere un momento di riflessione.

Stiamo vivendo un periodo drammatico della nostra storia con questo virus che ha provocato migliaia di morti nel mondo e con i cittadini Italiani che ,disperati perché non trovano le mascherine per i guanti , non sanno come sarà il loro futuro per quel che riguarda il lavoro e più in generale tutta la politica economica.

I politici danno informazioni contraddittorie ,e sono legati da un Europa che non da una sicurezza ed è litigiosa proprio sul tema dell’ economia .

La supremazia dei popoli ha già portato in altri tempi alla guerra e allo sfacelo delle nazioni ,spero non si ritorni a questo.

Il popolo Italiano sicuramente reagirà a questo, anzi ha già reagito mettendo in atto quel patriottismo che forse si era un po’ perso.

Spero che il 25 aprile sia ancora giorno di festa nazionale per affermare i valori della Resistenza da cui è nata la Costituzione Italiana e che i politici italiani si ricordino bene il primo articolo.

Con queste brevi parole mi sento di dire viva il 25 Aprile e il mio motto è “ Piuttosto la morte ma mai la resa”

Compagno sempre Bruno Barettini

Commenti