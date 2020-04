25 aprile. Resistenza a oltranza

Le collaborazioni per questo 25 Aprile diverso dal solito continuano a giungere. Abbiamo il piacere di ospitare ora dei versi dell’amico Livio Bottani, che riflette sulla nostra attuale politica, sulla situazione creata dal virus, sulla fede nella libertà democratica che non deve mai vacillare. Lo ringraziamo di cuore.

RESISTENZA A OLTRANZA?

Un Papa ha evocato il pericolo delle fitte tenebre

destate dai morbi addensantisi sulle nostre città

e messo in guardia tutti sulle nostre vulnerabilità,

che molteplici smascherano precarie sicurezze.

In queste ore buie non possiamo tuttavia tacerci

che morbi forse più minacciosi vengono inoculati

da parte di cattivi maestri intenzionati a infettare

le fragili coscienze spaventate da un futuro incerto.

Professionisti della politica che dovrebbero rincuorare

soffiano invece sulle braci delle nostre vaghe passioni,

istigandoci ad assumere atteggiamenti intolleranti

e a una violenta reazione contro ogni solidarietà.

Purtroppo essi trovano spesso terreno fertile in noi,

suscettibili come siamo a lasciarci suggerire rimedi

troppo semplici per risolvere problemi molto complessi

riguardanti la convivenza civile e la nostra esistenza.

I fascismi e le volontà di pieni poteri aumentano

e molti reclamano forze reazionarie a gran voce,

auspicando l’avvento di satrapi e tiranni più o meno truci

che con il loro beneplacito assumano misure radicali.

In questa situazione controversa ed equivoca,

organismi democratici e solidaristici rischiano di fallire

inchinandosi alle autocrazie e legittimandole,

finendo per soggiacere alle distorsioni del potere.

Questo virus si diffonde velocemente nelle menti

come una epidemia trasmettendosi di cervello in cervello

con grande virulenza e senza trovare spesso quelle resistenze

che raffrenerebbero la loro contagiosa natura.

Guarire da esso è estremamente laborioso e difficile,

e non si sa se bastano tutte le forze dei volonterosi

a impedirgli di travolgere le loro povere difese

di fronte all’impeto di chi è interessato a propagarlo.

Bisogna però restare fermi e audaci nell’affrontarlo,

non cedere e resistere quanto più possiamo ai suoi attacchi,

cercando di ottunderne le volontà di sopraffazione

e proclamando la nostra fede nella libertà democratica.

Qui, il manifesto “25 APRILE 2020” – Nel tempo del covid-19 – #tutti a Lace a distanza (cioè restando a casa -NdR-) per ricordare i nostri Eroi che hanno sempre lottato in prima linea per la libertà. Un’opera costruita con passione civile dall’Artista Caterina D’Amico che l’ha donata all’Anpi. Grazie di cuore. Viva il 25 Aprile nel ricordo dei nostri Partigiani!

