25 Aprile per me donna!

Pacifista da sempre le parole di P. Calamandrei mi risuonano nella mente: “dovunque è morto un italiano/una italiana per riscattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Una Costituzione che, grazie all’apporto delle Donne Costituenti, ha messo al centro la dignità della persona, uomo o donne che fosse.

E oggi più di ieri in questa emergenza Covid-19 sarà la donna la persona che più pagherà lo “scotto” della retrocessione che saremo tutti chiamati a vivere.

Aziende e servizi con tagli notevoli di personale, servizi alla persona chiusi, da quelli rivolti ai minori, alle persone in difficoltà, agli anziani: le donne destinate di nuovo all’accudimento, soprattutto domani quando si dovrà capire chi deve rientrare al lavoro o chi deve stare a casa.

Si! fuori da questa emergenza, l’arretramento per le donne sarà molto più che una minaccia e un avanzamento diventerà praticamente assente.

Eppure abbiamo sempre sperato in un “cambiamento”, in una società in cui ci fosse uno sviluppo economico e sociale all’insegna di una reale parità, in un’Europa solidale: ma oggi più che mai questo orizzonte diventa difficile vederlo.

E allora quanta forza abbiamo per farci sentire? Siamo sulla difensiva, il tema della violenza è centrale, ma dobbiamo trovare modi e parole ed energie nuove per allearci su temi quali: il lavoro, i servizi sociali adeguati alla situazione odierna, alla rimodulazione

del tempo e tanto altro; cioè ripartire da dove non abbiamo mai smesso, praticamente, di ragionare.

Ma oggi è comunque un giorno di festa, un giorno di gioia.

E’ la festa di tutte e tutti, nonostante le incognite che incombono su di noi.

E allora BUON 25 APRILE a tutte/i: alle partigiane e partigiani che ci hanno rese/i liberi, alle/ai giovani che li seguono, a tutte le persone/operatori/volontari che oggi sono in campo contro una guerra sconosciuta quella del COVID-19, alle donne che si battono per l’uguaglianza, ai migranti che chiedono aiuto, alle sindache/sindaci che li accolgono.

(G. Colosso)

Consigliera PD

