25 APRILE. La VII Divisione Autonoma “Monferrato” e la liberazione della città di Torino.

Settantacinque anni sono trascorsi da quando Sandro Pertini a Milano proclamava lo sciopero generale e di fatto dava il via all’insurrezione contro il nazi-fascismo decisa dal CNLAI – Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e dal CVL – Corpo Volontari della Libertà, i due organismi che avevano guidato la Resistenza non senza contrasti e divisioni ma, almeno in quel momento con un unico solo scopo: liberare e ridare dignità all’Italia, mortificata da vent’anni di dittatura e distrutta da una guerra voluta dal regime mussoliniano.

Come nel suo stile le parole di Pertini furono secche è chiare: “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”.

Anche in Piemonte il 24 aprile il Comando militare regionale piemontese dava l’ordine di insurrezione, a partire dall’1 del 26 aprile, con le celebri parole d’ordine “Aldo dice 26 x1”.

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile aveva inizio la Liberazione di Torino, destinata a concludersi nel giro di pochi giorni, prima dell’arrivo delle truppe alleate; Torino si liberò da sola e questo serva a confutare chi sostiene che il ruolo della Resistenza nella Liberazione sia stato irrilevante e che senza gli alleati l’Italia non avrebbe sconfitto il nazi-fascismo.

Tra le formazioni partigiane che entrarono in Torino un ruolo di rilievo lo svolse la VII Divisione Autonoma “Monferrato”, comandata dai fratelli Carlo “Gabriele” e Sergio Cotta.

Agli ordini del vice comandante Renato Borello “Renato” il 26 mattina la II Brigata “Enrico Tumino” parte da Cocconato, di essa ne fanno parte numerosi partigiani della collina tra cui Lorenzo Vai “Renzo”, Giovanni Carpegna ”Guerrino”, Antonio Bergoglio (Gigi), Ettore Balzola “Tette”.

Dopo aver costretto alla resa il Presidio di Cimena, le formazioni partigiane occupano Sassi, presidiano il Ponte sul Po e occupano la caserma di Via Asti dove trovano forte resistenza. Da Via Vanchiglia si dirigono in Piazza Vittorio e occupano le caserme di Via Verdi e quindi la Prefettura in Piazza Castello. Durante la giornata del 28 aprile la Monferrato occupa e costringe alla resa la caserma Cernaia e la caserma dell’Arsenale, quindi le caserme Bergia e Podgora di Piazza Carlina prese in possesso dal comandante della polizia di Divisione Tommaso Ciravegna “Tommy”. Alle ore 12 del 28 aprile le operazioni sono terminate e Torino e libera anche se in Via Po, P. zza Castello e Via Pietro Micca continua l’opera dei cecchini che, nonostante la battaglia sia terminata, continuano a sparare dagli abbaini non solo sui soldati in armi ma anche sulla popolazione civile. A mezzogiorno le operazioni sono concluse e Torino, la Torino di Gramsci, di Gobetti, dei martiri del Martinetto e di tanti partigiani caduti in battaglia, è finalmente libera.

Il 6 maggio 1945 in P. zza Vittorio, alla presenza di una grande folla, la VII Monferrato riceveva insieme alle altre formazioni partigiane gli onori militari dei loro comandanti.

Claudio Borio

