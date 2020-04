25 aprile. La “mitica” Divisione Garibaldi in Jugoslavia

Un contributo del dottor Carlo Alberto Grosso, membro del Direttivo Anpi Ivrea

Contribuisco all’iniziativa per onorare il nostro XXV Aprile, quest’anno così funestato, proponendo il ricordo di Dante Campanaro, di Pavone Canavese, zio di mia moglie Nadia, “andato avanti” nel 2005.

Zio Dante ha combattuto i tedeschi (e bande locali che li affiancavano) nella Divisione Garibaldi, creata in Jugoslavia il 2 dicembre del ’43, dalla fusione di quanto restava della Divisione Fanteria da Montagna “Venezia”, e della Divisione Fanteria Alpina “Taurinense”.

Affidata al Colonnello Ravnic, la Divisione “Garibaldi” fu l’unica grande unità ad operare come formazione organizzata a fianco dell’Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo.

Zio Dante, quale comandante di un reparto alpino in formazioni partigiane, combatté nel Montenegro, fu promosso sul campo al grado di aiutante di battaglia, il massimo grado per i sottufficiali delle forze armate italiane, per azioni compiute in guerra. Penso pochissimi abbiano raggiunto questo grado, e Zio Dante mi diceva di viventi ci fossero lui ed altri due.

Allego alcune immagini tratte dal libro “Martiri ed Eroi della Divisione Garibaldi”, donatomi da zio Dante e che sono fiero di conservare, ovvero: gli estremi del libro, la motivazione della sua promozione, una sua fotografia, l’immagine di un ultimato del comando tedesco e i riconoscimenti tributatigli.

Nel gennaio 1946 gli era stata concessa la Croce al merito di guerra al Sergente Campanaro Dante e nel dicembre dello stesso anno gli era stata attribuita la medaglia di bronzo al valor Militare

Nel 1983 era stata consegnata la medaglia al valor militare al gruppo artiglieria alpina Aosta firmato dal g. di C .A Carlo Ravnich ( era allora in Montenegro il comandante del tenente Dante). Proprio Dante, assieme ad un bergamasco, se lo trascinarono a spalle per 40 giorni, perché ferito alle gambe, e son riusciti a portarlo in salvo.

Il tenente fece poi carriera a Roma e andò in pensione con il massimo grado; ogni anno si incontrava col bergamasco, o viceversa, ed a pranzo ricordavano il loro passato.

Un caro saluto, Carlo Alberto

Una bella pagina di storia che emerge dalle memorie famigliari.

Un saluto a te, e grazie da Anpi.

