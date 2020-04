25 aprile. La grande Festa di Lace. Un 25 aprile alternativo

Gli hard disk dei computer sono talvolta soggetti a guasti, perdita di dati, incidenti di percorso. Niente paura: basta avere memorie esterne aggiuntive e si rimedia. Difficile è però ritrovare vecchi file, quando da quasi vent’anni immagazzini scritti, immagini, filmati riguardanti l’Anpi (e non solo). Una buona catalogazione aiuta, ma sempre tempo e pazienza occorrono… Per fare che? Selezionare immagini della Festa di Liberazione a Lace, così da ripercorrere con la memoria visiva i momenti in cui, ogni anno, ci stringiamo attorno al Monumento dei nostri 12 Caduti.

Non potendo farlo questo 25 Aprile 2020, settantacinquesimo dalla Liberazione, ci affidiamo ad un breve “report” fotografico. Dietro ciascun scatto vi sono ricordi, emozioni, allegria. E’ quanto vi proponiamo oggi.

Buon 25 Aprile alternativo!

Commenti