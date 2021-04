Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per il secondo anno consecutivo, causa pandemia, non mi sarà possibile, con grande rammarico, partecipare alle iniziative legate al 25 Aprile e quindi le vivrò, con la stessa intensità da casa, facendo alcune riflessioni di cosa rappresenta per me “La Liberazione”.

Partirò da una frase di Sandro Pertini, un Presidente molto amato dagli Italiani “Mi dica, in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli ed educarli? Questo uomo non è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare, ma questa non è libertà. La libertà senza giustizia sociale è una conquista vana”.

Ho meditato a lungo su queste parole, che, se valutate con calma, sono la vera essenza della Libertà nata dalla Resistenza.

Spesso, in particolare in questo momento di difficoltà, si abusa della parola “Libertà” intendendo questo come l’essere liberi di fare tutto, dimenticando, spesso, che la nostra libertà finisce dove inizia la libertà altrui.

Quindi liberi, sì, ma nel rispetto delle regole stabilite dalle leggi che ogni Stato con organismi democraticamente eletti si è dato a tutela di tutti i cittadini e in particolare dei più deboli. La libertà senza regole è anarchia e favorisce il più forte.

Quando il compianto Presidente Sandro Pertini parla di giustizia sociale, che tiene insieme l’educazione e l’istruzione dei figli, la fame, il lavoro che manca, ecc. si riferisce alla dignità della persona che deve essere prioritaria.

In questi giorni si sta svolgendo a Palermo un processo, che non mi appassiona e mi lascierà indifferente il suo esito finale, quello che fa specie è affermare “che si stavano difendendo i confini dello Stato” non mi risulta che fossero a rischio i nostri confini, non mi risulta ci fosse un nuovo Attila con i barbari invasori, ne che ci fosse un altro Scipione l’Africano che valicava le Alpi con gli Elefanti, oppure storni di f.35 pronti a bombardare e navi con missili e cannoni puntati sulle nostre coste. Nulla di tutto questo c’erano 100 morti di fame e di sete raccolti in mare, già sotto controllo della nostra Marina, armati di un cellulare, da sempre privati, non solo della libertà, ma anche dei più elementari diritti che ogni persona deve godere nel rispetto della dignità di ogni essere umano.

La Resistenza dunque continua e continuerà fino a quando ogni persona di qualunque razza, religione, ceto sociale e appartenenza non avrà il pieno rispetto della propria Dignità come recita la Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza.

Mario Corsato

Commenti