24 maggio. il calvario degli Alpini

Il 24 maggio 2021, sono le sei di sera, passo davanti al monumento degli Alpini davanti al palazzo Comunale e mi fermo da solo, per meditare e lasciare che per una manciata di attimi i ricordi corrano liberi nel mio animo. Come è lontano solo gli anni prima quando questa sera commemoravano, come Alpini l’inizio della Grande Guerra e dei morti che ha causato e poi appena due anni fa, sembra passato un secolo, la fine di questa inutile strage. Sembra lontano il tempo, adesso che non possiamo sfilare, posare la corona d’alloro e commemorare pubblicamente cosa è stata la Grande Guerra, con i milioni di soldati e civili morti in Europa. Già sembra solo ieri, quando si commemorava il 4 novembre 1918 quando il generale Armando Diaz, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, comunicava alla Nazione che “la guerra contro l’Austria-Ungheria iniziata il 24 maggio 1915 … è vinta”. Dopo 41 mesi di conflitto, dopo Caporetto la difesa del Piave il 4 novembre di quell’anno Trento e Trieste diventano italiane, tutta la Patria si riunisce finalmente. Mi fermo e penso agli amici Alpini che qui si sono trovati in tantissimi anni qui davanti e adesso, non sono più tra noi, hanno posato lo zaino facendo un passo avanti. Vengono in mente le prime parole della canzone Monte Grappa: “ Monte Grappa tu sei la mia Patria…” che non sono parole banali e vuote ma vogliono ricordare il sacrificio di chi militare e civile ha sofferto per la guerra. Poi penso ancora davanti al monumento dell’Alpino la canzone dell’Ortigara: “Ta-pum” che era il caratteristico rumore che i soldati italiani sentivano stando in trincea quando i tiratori austriaci sparavano con il loro fucile. Infatti gli spari partivano da lontano e prima veniva sentito il rumore dell’arrivo del proiettile, “ta” e successivamente il suono della denotazione “pum”. Questa canzone venne scritta da un ardito, come mio nonno paterno, la notte prima dell’assalto quota 2015, un canto accorato e disperato, tra i lugubri duelli delle artiglieria, il balenio spettrale dei razzi, il gemito dei feriti, il tiro infallibile dei cecchini. E qui il mio pensiero vola all’ “Ortigara monte santo dell’Alpino la tua croce invoca al cielo solo pace, sol pietà”. Forse queste semplici parole di questa canzone alpina sono il vero significato del 4 novembre, fuori dalla roboante retorica e dei grandi discorsi. Forse aiuta con il periodo di pandemia riflettere da soli anche senza cerimonie ogni volta che passiamo davanti ad un monumento degli Alpini e alla vicina stele che ricorda i caduti della Grande Guerra di tutti quei soldati che hanno dato la loro giovane vita per la nostra Italia. Tutti i paesi d’Italia hanno infatti il loro monumento ai Caduti. Pensate: si celebra allo stesso modo, lo stesso giorno, in tutta la Patria per ricordare rispettosamente il valore di quelle persone cadute, quelle tante vite sacrificate per l’Unità della nostra Nazione. Si può riflettere e festeggiare anche così, sostando solo alcuni attimi di tempo come ho fatto io questa sera, senza cerimonie e fastosi discorsi. Ritengo che ogni tanto non sarebbe male fermarci e riflettere sul sacrificio di chi ha donato la sua giovane vita per la Patria e ringraziare le nostre forze armate, oggi è la loro festa, per capire il significato profondo dell’essere italiani. Prima di accomiatarmi dal monumento rifletto sul senso della guerra, sempre ingiusta, sempre dolorosa, sempre crudele, sempre disumana, sempre sbagliata, sempre evitabile. Questo pensiero fa parte del patrimonio di noi Alpini che dobbiamo sempre divulgare e coltivare nelle giovani generazioni per rafforzare in tutti noi italiani un forte sentimento di ripudio verso la guerra e una forte volontà di coltivare sempre la pace, il rispetto per gli altri, la democrazia, e una chiara determinazione a mettere in pratica questi valori nella nostra vita di tutti i giorni, come recita l’articolo 11 della Costituzione italiana: “ “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali…” lascio con questo pensiero finale il ricordo dei nostri caduti in guerra che mi aiuti ogni giorno a lavorare sempre per la pace. Perché solo la pace, il dialogo, il confronto e l’onestà sono sempre l’unica strada da percorrere, sono i nostri valori Alpini.

W gli Alpini!

Favria, 24.05.2021 Giorgio Cortese

