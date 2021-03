23 marzo 1849

L’esercito piemontese si batte bene, dove circa 50.000 piemontesi fronteggiano 75.000 austriaci: pur in inferiorità, i soldati sabaudi combattono tenacemente. Fino al pomeriggio riuscirono a resistere, ma l’arrivo di rinforzi austriaci diede il colpo di grazia all’esercito del Regno di Sardegna. che viene sconfitto dagli austriaci mettendo fine alla Prima guerra d’Indipendenza del nostro Risorgimento. Scrive a tale proposito Radetzky: “Quei diavoli di piemontesi sono sempre gli stessi e, malgrado il minor numero loro e la stanchezza delle marce fatte, ho creduto più di una volta dovermi ritirare”. Quelli stessi giorno insorge Brescia e si batterà contro gli oppressori austriaci per dieci eroiche giornate. Verso la fine della battaglia Carlo Alberto cammina da solo nelle zone battute dal fuoco austriaco per cercare una palla che metta fine alla sta differenza e salvi l’onore della dinastia Sabauda. Invano i suoi aiutanti cercavano di portarlo via dalla prima linea. Anche i suoi figli sono salvi nonostante che il figlio minore Ferdinando abbia perso due cavalli dal fuoco nemico durante irruente carica. Carlo Alberto convoca lo stato maggiore e chiede se ci siano ancora speranze nel ribaltare la sconfitta. Avuto risposta negativa da tutti, con le soverchianti forze nemiche, il re disse che da quel momento non era più loro re e abdicava in favore di suo figlio Vittorio Emanuele, futuro primo Re d’Italia. Carlo Alberto abdica per salvare almeno l’onore nella memoria degli uomini. Carlo Alberto, ha in tasca un passaporto intestato ad un colonello in pensione il conte di Barge. Carlo Alberto attraversa Novara dove si trovano i resti dell’esercito piemontese sconfitto. Poi dopo viene fermato da un posto di blocco austriaco. Il sovrano afferma di essere il conte di Barge e la pattuglia lo scorta dal generale Thurn. Carlo Alberto teme di essere preso prigioniero, il generale lo riconosce ma chiede ad un prigioniero piemontese, bersagliere se la persona che aveva davanti era il Conte di Barge. Il generale austriaco lo aveva riconosciuto ma voleva evitargli una ulteriore umiliazione dopo la cocente sconfitta. E aiuta il prigioniero bersagliere a dare la risposta che era il conte di Barge. Il Bersagliere con un groppo in gola confermo che era il Conte di Barge. Il 24 marzo fu firmato l’Armistizio di Vignale nella Cascina Tavernette. Carlo Alberto impiegherà ben 27 giorni per raggiungere il Portogallo e tre mesi dopo a morire. Ma non era la fine del Risorgimento, 12 anni dopo, il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele verrà incoronato Re d’Italia. Onoriamo sempre il ricordo di chi ha combattuto per un futuro migliore e onoriamo il ricordo di un passato buio per un futuro luminoso.

Favria, 23.03.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno iniziamo la giornata dove ci troviamo, usiamo cosa abbaiamo a disposizione e soprattutto facciamo tutto ciò che possiamo con onestà e buon senso.

