…Ci aspetta un anno formidabile.

Niente imposte per i ricchi: via Imu, Tasi, Irpef, Tari, luce, gas e tasse universitarie. Avremo pensioni più alte dopo aver lavorato poco, no ai compiti a casa, a scuola solamente sollazzo, risa e 6 politico. Niente sanzioni, multe, affitti. Mezzo mutuo lo pagherà lo Stato, grazie al condono; l’altra metà la caricheremo sugli immigrati di seconda generazione, così imparano.

Chi ha un figlio prenderà un assegno una tantum da settecentomila euro. Avremo treni puntuali, veloci e, naturalmente, a scrocco. Stessa cosa per autobus, taxi e tramvai. Gli unici a pagare il biglietto saranno i malati di Aids e i migranti dal Sudamerica, che laggiù corriere e ferrovie neanche le avevano, ‘sti mortacchioni! Noi cittadini di Bengodi non pagheremo autostrade, medicine e tasse di proprietà, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età (è di un altro, lo so, ma faceva rima). Le donne avranno figli a novant’anni; a noi uomini, per par condicio, tirerà l’oseolo fino a novantacinque, chi li campa. Niente bolli per banche, assicurazioni, poste, alcolici e sigarette, salterà anche il canone. L’Agenzia delle entrate verrà soppressa, avremo prati più verdi su cui correre, mari cobalto, cieli azzurri nei quali arditamente discendere o risalire. E merde di cane più marroni.

Nel paese dei balocchi i seccatori non saranno benvenuti. Fòra di bàl neri, gialli, verdi, rossi e blu, con zingari, induisti, musulmani, albanesi, froci, drogati, buddisti e tutti quelli che non la pensano come noi. I sindacalisti, peraltro già abbastanza inutili, spariranno dalla circolazione, insieme all’influenza. Resterà soltanto il Covid, a imperitura memoria. Chi non lavora prenderà lo stesso uno stipendio (è già così adesso) e farà lo stesso l’amore; chi lavora non farà né l’una né l’altra cosa. I militari di leva – opportunamente ripristinata – andranno al cinema a metà prezzo, i settimesi avranno gratis fiere, musei, sagre, mostre, calcio e baldracche.

Prima del 20 gennaio. Eletto il Presidente della Repubblica, che sappiamo già chi è, vedremo.

