20 + C + M + B + 17!

Sui re Magi sono nate molte leggende e curiosità, ad esempio Baldassarre, uno dei tre re Magi a volte rappresentato con la pelle scura. Il titolo di re (onde essi sono chiamati anche i tre Re) fu dato loro da Tertulliano. Il nome di Magi indica che si trattava probabilmente di sacerdoti della religione zoroastriana, cultori di astrologia, che videro realizzarsi in Gesù le profezie della loro fede sulla nascita del Saoshyant, il Salvatore. Tutta via Marco Polo nel 1324, cita nel Milione di avere visto di persona le tombe in Persia qualche decennio prima e come lui e altri viaggiatori dell’epoca. Come spesso succedeva nel Medioevo la diffusione di un culto aumentava dismisura, le reliquie, leggende e arrogazioni del Santo. In realtà solo il Vangelo di Matteo cita questo episodio dei magoi, in greco. Venuti dall’Oriente seguendo una stella ho mai già a mangiare omaggiare Gesù bambino. Nessuna notizia del numero, ne i nomi e quanti erano solo che hanno domato al Savatore: oro, incenso e mirra nel mondo antico. Nel mondo antico il termine mago, aveva un significato ambiguo, indicando chi svolge ruolo di mediazione col divino con accenti negative pericolosi, ma anche positivi per le persone. La menzione della stella fa pensare che Matteo li intendesse mel secondo significato, avvinandoli agli astrologi categoria altrettanto ambigua. Pensate che a Milano nella chiesa di Sant’Eustorgio sulla cima della chiesa non c’è la croce come di consueto ma una stella ad otto punte. Si tratta della stella cometa come scritto dal Vangelo secondo Matteo, la stella che guida i re Magi nella campagna di Betlemme dove adorare Gesù bambino. La chiesa conservava i corpi dei re magi sarebbero state portate a Milano da Costantinopoli nel sesto secolo dal vescovo Eustorgio. Secondo la tradizione fu Sant’ Elena, madre di Costantino, la stessa che ritrovò la croce di Gesù, ne avrebbe identificato le tombe sulle pendici del monte Vaus, antico nome del Savalan, in Azerbajan, nei pressi della città di Ardabil. Che cosa fossero andati a fare da quelle parti resta a tutt’oggi questione insoluta. L’imperatrice avrebbe portato i resti a Costantinopoli, la città che aveva preso il nome da suo figlio, da dove il vescovo milanese Eustorgio, poi Sant’Eustorgio. li trasportò nella sua città nel 343. Li avrebbe avuti in dono dall’imperatore medesimo, da cui si era recato per ottenere la conferma episcopale. Quando, nel 1162, Federico Barbarossa entrò in Milano, non sappiamo grazie a quale visione decise di concedere le reliquie all’arcivescovo di Colonia affinché le portasse in terra tedesca. Le reliquie dei Magi vennero solennemente collocate nel Duomo di Colonia nel 1164 e posti qualche decennio dopo in una grande arca. La tomba -reliquiario attirò da subito un notevole numero di pellegrini e Colonia crebbe rapidamente in fama e onore. Tre corone, simbolo dei tre Re, furono inserite nello stemma cittadino, esercitando sempre una speciale suggestione sulla popolazione. I simboli delle reliquie dei tre re che i pellegrini si applicavano sui vestiti o il cappello, come segno della salvezza acquisita, sono stati ritrovati in tutta Europa. Per custodire adeguatamente le reliquie venne decisa la costruzione di una nuova grandiosa cattedrale. La prima pietra venne posata nel 1248, nel 1322 venne consacrato il coro della chiesa, ma poi i lavori andarono avanti molto lentamente fino a fermarsi, intorno al 1530, per mancanza di fondi. La parte completata fu comunque usata per le funzioni religiose e per le reliquie dei tre Re Magi. Il duomo venne ultimato nel 1880, 632 anni dopo l’inizio dei lavori, alla cerimonia presenziò l’imperatore Guglielmo I, la Cattedrale era l’edificio più alto del mondo, superato in questa classifica solo 4 anni più tardi dal Washington Monument. L’aspetto esteriore della chiesa è fedele al progetto medievale, ancora oggi è una delle maggiori attrattive turistiche della Germania. L’Arca dei Re Magi in tedesco Dreikonigenschrein, è la più celebre opera d’arte della Cattedrale, è situata dietro l’altare principale e risale al XIII secolo, è interamente coperta da argento dorato e da centinaia di pietre preziose.nel Nord Europa è diffusa la benedizione dei Tre Re a Capodanno, all’Epifania, o in uno qualsiasi dei dodici giorni di Natale, si porta sulla propria casa la benedizione di Gesù scrivendo col gesso, sulla porta d’ingresso, quella che appare come una specie di equazione: 20 + C + M + B + 17. Sono le lettere iniziali dei Tre Re, Caspar, Melchior, e Balthazar, che coincidono con le iniziali della benedizione in latino: “ Cristo Mansionem Benedicat, Cristo benedica questa casa” inserite tra i numeri che compongono l’anno nuovo. La benedizione pare sia nata a Colonia dove un enorme numero di pellegrini giungeva ogni anno a venerare le reliquie dei Tre Re.

Favria, 5.01.2020 Giorgio Cortese

