La data di nascita della Sezione Canavesana di Ivrea è il 1° Gennaio 1921, quando diventa operativa dopo essere stata fondata da un gruppo di reduci della Prima Guerra mondiale. Il Consiglio direttivo della Sezione era così composto: presidente Balocco Pietro; vicepresidente Chiaretta Attilio; consiglieri Mellano Celestino, Rosa Giuseppe, Crimella Pietro, Burzio Gino, Molinario Domenico. Delegati Vercellone Severino, Reda Giovanni, Trompetta Carlo. Revisori Rosa Vittorio, Toggia Edoardo, Pietra Giovanni. Scrutatori: Croce Alessandro, Dalmasso Carlo, Raiteri Angelo. Una Sezione ancora non ricca di Gruppi e soci, ma che non tardò a far sentire il suo [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.